20 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сегодня градус любви и нежности в Instagram зашкаливал. «Чем мы старше, тем больше хочется прижаться друг к другу @ivanovsport) Притирки закончились», — поделилась Лолита Милявская радостью и нежной фотографией с возлюбленным. «Гуляли в сафари-парке, сфотографировался с самой красивой, дерзкой и независимой львицей. Была покорна», — рассказал Денис Клявер. «Смотрел бы и смотрел...», — признался в любви к своей избраннице Влад Ситдиков, особенный жених особенной дочери Ирины Хакамады. «Домовенок Кузя счастлив и вам того же желает», — поделилась Равшана Куркова.

«Моя любимая мамулечка!! С Днем Рождения!!!! Ты у меня самая красивая! Самая добрая! Самая заботливая! Самая творческая!! Я тебя очень люблю и хочу чтобы ты была здоровая и Счастливая! Happy Birthday. Моя золотая Таисия Началова. Твоя доча», — написала Юлия Началова под фотографией с мамой.

Полина Гагарина и Лена Темникова снова сфотографировались вместе и этим заинтриговали фанатов. Яна Поплавская встретилась с Гариком Сукачевым: «Встретились и как дети в пионерском лагере, смеялись, обнимались и не переставая "А у тебя как? - А у тебя?" Мой любимый Гарик Сукачев, умный, талантливый, харизматичный».

«Поем песню из нашего мюзикла "Руслан и Людмила"», — написала Татьяна Навка под трогательным видео.