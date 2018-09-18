20 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сегодня градус любви и нежности в Instagram зашкаливал. «Чем мы старше, тем больше хочется прижаться друг к другу @ivanovsport) Притирки закончились», — поделилась Лолита Милявская радостью и нежной фотографией с возлюбленным. «Гуляли в сафари-парке, сфотографировался с самой красивой, дерзкой и независимой львицей. Была покорна», — рассказал Денис Клявер. «Смотрел бы и смотрел...», — признался в любви к своей избраннице Влад Ситдиков, особенный жених особенной дочери Ирины Хакамады. «Домовенок Кузя счастлив и вам того же желает», — поделилась Равшана Куркова.
«Моя любимая мамулечка!! С Днем Рождения!!!! Ты у меня самая красивая! Самая добрая! Самая заботливая! Самая творческая!! Я тебя очень люблю и хочу чтобы ты была здоровая и Счастливая! Happy Birthday. Моя золотая Таисия Началова. Твоя доча», — написала Юлия Началова под фотографией с мамой.
Полина Гагарина и Лена Темникова снова сфотографировались вместе и этим заинтриговали фанатов. Яна Поплавская встретилась с Гариком Сукачевым: «Встретились и как дети в пионерском лагере, смеялись, обнимались и не переставая "А у тебя как? - А у тебя?" Мой любимый Гарик Сукачев, умный, талантливый, харизматичный».
«Поем песню из нашего мюзикла "Руслан и Людмила"», — написала Татьяна Навка под трогательным видео.
Филипп Киркоров поделился милой фотографией детей. «Параллельный прыжок, только разница в возрасте между спортсменами 30 лет», — опубликовала Яна Рудковская новое видео в блоге сына.
«Вся жизнь "на чемоданах". Для меня отправиться в дальнюю дорогу, как в магазин за хлебом сходить. Лёгкость на подъем унаследовала от мамы, она и сейчас готова хоть на край света лететь и на сборы час потребуется. В общем, друзья, отправляемся в однодневную поездку в Барнаул и (о счастье!) с одним маленьким чемоданчиком для ручной клади, так что сложить вещи и 5 минут хватит. Спросите, где концертные костюмы? Их возит костюмер. Вот так», — поделилась Валерия «негламурной» фотографией.
Юлия Савичева похвасталась своими тортами: «Как обещала, показываю свои первые торты. Самый первый — медовик с заварным кремом и клубникой, сделала лет 5 назад. Было сложно, но очень радовалась, что получилось с первого раза. После этого, меня было не остановить. Далее, если листать фотографии, идет шоколадный бисквитный торт с творожным кремом и орехами. Затем бисквитный торт с черешней и сливочным кремом. Торт три шоколада. Он был сделан из бисквитов с белым шоколадом, молочным и темным, так же как и крем. Наполеон с заварным кремом, грецкими орехами и черносливом. Торт из профитролей с заварным кремом, покрытый шоколадом и украшенный ягодами. И в конце, на данный момент, самый сложный торт из всех, что я делала — двухэтажный бисквитный торт с фруктами и сливочно-творожным кремом, украшенный живыми цветами, ягодами и цельными фруктами. Делала я его два дня, а готовилась месяц. Изучала в интернете информацию, как закреплять такие торты, чтобы они не упали или не провисли, как крепить крупные украшения. Конечно, я показываю вам самые удачные варианты моей кондитерской деятельности. Было много разных промежуточных, неудачных вариантов. Кривые, подгоревшие коржи, свернувшийся крем, неудавшаяся зеркальная глазурь...Но знаете, я расстраивалась ровно 5 минут, а потом продолжала спасать торт и учиться на своих ошибках. Зато какой же восторг я испытываю, когда торт удается и съедается быстрей, чем приготовился».
Юлия Меньшова поделилась старыми фотографиями: «Мдааа, жаль, конечно, что поздно появилась Инста в моей жизни, такие бы фотки выкладывала, эхх, закачаешься».
Фото и видео: instagram