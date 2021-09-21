20 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Не успела Мария Горбань вернуться в Россию, где после рождения сына, их с мужем ждала старшая дочь Фаня, как девочка начала удивлять маму новыми умениями. Теперь малышке недостаточно кукол, она все больше засматривается на мамину косметику и не устает проводить с ней эксперименты, которые бесконечно умиляют подписчиков. Сегодня по плану были накладные ресницы — получилось очень неплохо.