20 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @timatiofficial
Пока столичные жители вздыхают со словами «А в Москве сегодня дождь», Вера Брежнева радует подписчиками еще по-летнему легким образом: судя по концертным планам Веры на выходные, сейчас артистка находится в Киеве. И несмотря на то, что и там прогноз неумолимо показывает дождь, звезда не планирует отчаиваться.
Примеру Веры Брежневой следует и другая яркая артистка — Катерина Варнава, которая последние дни провела в обществе creme de la creme российского бомонда и вместе с Ксенией Собчак, Светланой Бондарчук, Снежанной Георгиевой и другими посетила виноградники Château de Talu, продлив себе летние вечера на юге страны.
Не успела Мария Горбань вернуться в Россию, где после рождения сына, их с мужем ждала старшая дочь Фаня, как девочка начала удивлять маму новыми умениями. Теперь малышке недостаточно кукол, она все больше засматривается на мамину косметику и не устает проводить с ней эксперименты, которые бесконечно умиляют подписчиков. Сегодня по плану были накладные ресницы — получилось очень неплохо.
Марина Зудина делится не просто теплыми, а очень нежными фотографиями с дочкой Марией, сделанными на берегу моря: «Бывают мгновения, когда хочется ,чтобы это длилось вечно…Наверное, это и есть гармония…», — подписала свою новую публикацию актриса.
А Влад Топалов, в свою очередь, показывает веселые кадры с совместной прогулки с сыном Майклом. После продуктивного и насыщенного на эмоции дня, их общий сын с Региной Тодоренко, радует папу отменным аппетитом.
А дочь Леры Кудрявцевой — умиляет и маму, и ее подписчиков чуткими наблюдениями в детском саду. Малышка очень верно отметила в конце рабочего дня, что ее тапочки похожи на божьих коровок, чем растопила не одно сердце.
Так провели дождливый день отечественные звезды: кто в семейных хлопотах, кто в воспоминаниях о теплых летних днях. А главное, не забывают правило: «Какой бы холодной не была осень, все равно можно быть чьей-то весной».
Фото и видео: Instagram