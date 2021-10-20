20 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юлия Высоцкая трогательно поздравила с днем рождения свою маму и поделилась ее архивными фото – поклонники сразу поняли, на кого похожа звезда.

Ирина Виторган поделилась очень милым фото дочери за обедом в сториз, а Елена Перминова поделилась теплыми и нежными домашними фотографиями своих детей.

Мила Сивацкая поделилась естественным селфи прямо в процессе наведения красоты.

Звезда «Клона» Джованна Антонелли похвасталась очень ярким и эффектным образом в синем и желтом тонах в новом селфи.

Саша Бортич подняла настроение своим поклонникам и выложила очень милое селфи в лифте со своим маленьким сыном.