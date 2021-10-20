20 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @brooklynbeckham
Валерия демонстрирует идеальное исполнение сложной позиции в йоге а заодно делится с поклонниками, как она начала заниматься.
Бруклин Бекхэм поделился романтичными кадрами со своей избранницей Николой Пельтц.
Кети Топурия опубликовала кадр из самолета: «Летим высоко».
Юлия Такшина поделилась забавным кадром из гримерки в очень хорошей компании: «На гриме с подружкой».
Анна Хилькевич опубликовала забавное видео, как она вместе с дочкой открывает подарки, среди которых обнаруживаются и взрослые.
Юлия Высоцкая трогательно поздравила с днем рождения свою маму и поделилась ее архивными фото – поклонники сразу поняли, на кого похожа звезда.
Ирина Виторган поделилась очень милым фото дочери за обедом в сториз, а Елена Перминова поделилась теплыми и нежными домашними фотографиями своих детей.
Мила Сивацкая поделилась естественным селфи прямо в процессе наведения красоты.
Звезда «Клона» Джованна Антонелли похвасталась очень ярким и эффектным образом в синем и желтом тонах в новом селфи.
Саша Бортич подняла настроение своим поклонникам и выложила очень милое селфи в лифте со своим маленьким сыном.
Фото: Instagram Юлии Высоцкой, Валерии, Анны Хилькевич, Ирины Виторган, Кети Топурии, Юлии Такшиной, Бруклина Бэкхема, Саши Бортич, Джованны Антонелли, Лены Перминовой