20 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Оксана Фандера показала фото своих детей-красавцев Елизаветы и Ивана Янковских, а Сергей Жуков опубликовал фото с известным шеф-поваром Константином Ивлевым, на передаче у которого недавно побывал.

Евгений Плющенко, который недавно стал во второй раз отцом, записал трогательное видео с сыном Арсением, показав, как нянчит его.