20 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/kativarnava/
Екатерина Варнава рассказала, что исполнила мечту своей бабушки о собственном уголке и купила квартиру в новом жилом комплексе.
Сергей Лазарев подразнил фанатов видео с обручальным кольцом. На самом деле певец примерил украшение для съемок в клипе, которые проходят в Турции.
Оксана Фандера показала фото своих детей-красавцев Елизаветы и Ивана Янковских, а Сергей Жуков опубликовал фото с известным шеф-поваром Константином Ивлевым, на передаче у которого недавно побывал.
Евгений Плющенко, который недавно стал во второй раз отцом, записал трогательное видео с сыном Арсением, показав, как нянчит его.
Сергей Шнуров поздравил супругу с годовщиной свадьбы.
Иосиф Пригожин похвастался идеальной фигурой супруги Валерии. «Лично я как мужчина горжусь упорством и трудолюбием своей женщины. У меня, как и у многих других, такой силы воли нет. Я очень уважаю это качество в людях. Во время прогулки, пока Валерия разговаривала с мамой, я старался запечатлеть эти моменты. Почти репортаж от меня», — написал он в Instagram.
«Сегодня важный день! Если все пройдет благополучно, я буду так улыбаться и еще шире. В чем дело?! Пока секрет... Но я очень хочу, чтобы одно из моих желаний исполнилось», — заинтриговала подписчиков Глафира Тарханова.
Бывшая жена Эмина Алена Гаврилова показала кадры фотосессии в Нью-Йорке в стиле 80-х годов.
Юлия Высоцкая показала фото своих бабушки и мамы. «На фотографии мои бабуля и маленькая мама. Сегодня особенный день, мамин день рождения. Мамочка, я всегда рядом!», — поздравила телеведущая самого дорого человека.
Нонна Гришаева показала фото со съемочной площадки.
Ирина Слуцкая порылась в архивах и поделилась с подписчиками своей фотографией из детства.
Александр Ревва поздравил красавицу-жену Анделику с днем рождения. «Самая большая удача в моей жизни — это то, что я встретил тебя, моя Анжелика. Я никогда не забуду нашу с тобой первую встречу. Это был самый длинный и незабываемый вечер в моей жизни. Спасибо богу за то, что подарил мне тебя! Спасибо тебе за безумную любовь, которая делает меня сильным и настоящим мужчиной! Спасибо тебе за самых прекрасных деток Алису и Амели! Я хочу пожелать тебе, моя любовь, оставаться такой же нежной, красивой и самой любимой. Я люблю тебя!!! С днем рождения, мой ангел!», — написал он в микроблоге.
Фото и видео: Instagram Александра Реввы, Ирины Слуцкой, Нонны Гришаевой, Юлии Высоцкой, Алены Гавриловой, Глафиры Тархановой, Иосифа Пригожина, Сергея Шнурова, Евгения Плющенко, Сергея Лазарева, Екатерины Варнавы
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