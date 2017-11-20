20 ноября: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Алексей Ягудин трогательно поздравил дочь: «Лизочка, с Днем Рождения!!!! Мы тебя безумно любим и гордимся тобой! Ты наша принцесса». Зара поделилась нежной фотографией с сыном. Мария Порошина показала старое фото с мамой: «Очень помню это время! Это ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ ЛЮБОВЬ! Всех Родных и Близких! Это Защищенность))) С годами этого не хватает.... уходят из Жизни дорогие ЛЮДИ! (Любимые бабушки и дедушки).... Но остается ЛЮБОВЬ, ПАМЯТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ! Мы с Мамулечкой!»
Саша Проджект показала своего помощника: «Мой настоящий мужчина выбирает мне белье. У-у-у, чую, через 20 лет кому-то очень повезет! Ведь нам так нравится, когда мужчина выбирает нам белье и дарит просто так, так что, ребят, бегом в магазин за подарками для любимых девочек. Кстати, снимает это видео моя подруга, пока я в примерочной подбираю что-то очень пикантное».
Лена Темникова похвасталась талантом дочки: «О соле мио. Будет певицей? Как вы думаете?»
Игорь Николаев показал забавное видео с дочуркой: «Когда приезжает бабушка Света, мы сначала немного стесняемся, а потом показываем новые игрушки».
Ляйсан Утяшева поделилась новостями с горнолыжного курорта, куда они отправились с Павлом Волей и детьми: «Сезон открыли. Роб освоил лыжи, София встала на папины лыжи».
Муж Сати Казановой передал ей трогательный привет из пустыни Омана:
Анфиса Чехова рассказала забавную историю из прошлого: «“Девушка в красном, как ты прекрасна!" — пел когда-то Богдан Титомир, и мое девичье сердце билось сильнее! Я носила красное и мечтала, что однажды мы встретимся с ним, он посмотрит на меня, непременно влюбится с первого взгляда, и пойдем мы рука об руку по жизни. Правда, когда эта долгожданная встреча состоялась, и первое, что Богдан сказал мне: "Вау, какие сиськи!", я как-то сразу передумала жить с ним долго и счастливо и умереть в один день. Но любовь к красным платьям осталась и по сей день».
Николай Басков примерил новый образ: «Фильм, фильм, фильм!!!! Назад в 70-е». Софи Кальчева похвасталась уловом: «Извините за рыбку, но я поймала одну».
Анна Нетребко поделилась стильным кадром с мужем: «Любимый, вместе и в Ла Скала петь не страшно... или страшно?». Анна Седокова намекнула на приятное свидание:
Скажи, разве можно так преданно любить. Разрешают ли так небеса? Если я не могу без тебя жить, не могу без тебя полчаса... #Явсегдарядом ... Эта песня из альбома #Наволе оказалось для вас особенной и для меня . Она мне кажется невероятно счастливой. Она, как и вся моя музыка, о любви. Той, о которой я всегда мечтала . Я ее загадала. ☺️ Сегодня был сказочный день. Спасибо Тебе . Я разместила прямую ссылку на #Itunes у себя в профиле. Если вы ещё не слушали мой альбом, то по ней будет удобно пройти. Спасибо. 🙏🏼А у меня - 2.25 ночи, через 3 часа вставать, а мне все не до сна. ❤️
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Анастасия Волочкова поделилась упражнением на растяжку:
Юлия Барановская с детьми побывала в гостях у Дедушки Мороза: «В Великом Устюге мы с детьми не в первый раз, но этот был особенный, и сейчас узнаете, почему))) Во-первых, это был день рождения нашего любимого дедушки. Согласитесь, здорово мы попали) А во-вторых, мы с Артемом впервые стали ведущими этого огромного сказочного праздника. И знаете, пока стояла на сцене, пару раз ловила себя на мысли, что вести такое мероприятие с сыном — одно удовольствие. А самое главное — поздравить любимого сказочника с приятной датой, с которой, между прочим, начался отсчет до Нового года, пришло 4 тысячи таких же счастливых и веселых гостей. И это еще не все, потом вместе с мэром Вологодской области мы зажгли огни на главной елке страны. И это было фантастично. Думаю, в сториз вы заметили наши широкие улыбки и сияющие от счастья глаза... Казалось бы, хватит чудес, но не в нашем случае… Теперь точно могу сказать, что сказка существует, и вся наша семья была ее героями!»
Новогоднее настроение уже посетило Ники Хилтон, Александра Олешко. С наступающим поздравили и актеры сериала «Воронины».
С наступающим Новым годом 🤦🏼♀️😂 ваши #Воронины
Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome)
Фото: instagram