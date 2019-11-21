20 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
«Утро началось на @loveradioofficial», — показала Полина Гагарина фото в дерзком образе.
Ксения Бородина удивила новой прической.
Игорь Николаев показал трогательное домашнее видео: «Утренняя импровизация "ПЬЕСА ДЛЯ ФОРТЕПИАНО И СВИСТУЛЬКИ" Всех с добрым утром».
А Юлия Проскурякова поделилась забавной историей из ее жизни: «Утро! Собираем Нику в детский сад, она плачет и идти не хочет... Ну, дети все плачут, а потом приходят в садик и отвлекаются, играют, наивно полагаем мы с Игорем... В общем, заходит Ника в сад и с порога заявляет воспитательнице: Вы поймите я сейчас не могу к вам ходить, у меня родители дома, я прошу выходной, с ними надо играть. Смеялись все..., выходной выпросила».
Инна Михайлова показала фото с семьей: «Соскучились по нашим».
Кристина Асмус сфотографировалась с мужем и дочерью: «Первый утренник».
Джессика Симпсон показала фото с младшей дочерью.
Владимир Кристовский показал трогательное видео: «Отпуск».
Денис Клявер с женой уехали в Испанию: «Перезагрузка. Три счастливых дня вдвоем. В предверии новогоднего цейтнота это было просто необходимо».
Анна Седокова отдыхает в Мадриде.
Наталья Подольская показала фото с мужем с бекстейджа: «Пусть стоит такой и ни о чем не подозревает».
Семья Анастасии Заворотнюк опровергла сообщения о ее гибели:
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Эту переписку прислала одна наша знакомая журналистка, желающая нам добра и искренне переживающая, правду ли говорят. Так вот, это все за гранью этики, здравого смысла и человечности. Да, люди так не поступают. Так могут поступать только существа низшего звена. Если кому-то вдруг очень скучно жить без «жареных фактов», тогда, может быть, просто стоит заняться своими близкими, побеспокоиться об их здоровье и благополучии? И главное - нет, это неправда! Всех неравнодушных снова благодарим за ваши молитвы и добрые слова! P.S. Мы передадим этот скрин в клинику, на которую ссылается "осведомленный источник". Очень желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости. У клиники прекрасная репутация, и вряд ли кому-то нечистоплотному позволят безнаказанно ее пятнать. Всем добра!!!
Сергей Безруков поделился новогодним настроением: «Спасибо за прием, Красноярск!!! И за новогоднее настроение))) У вас уже настоящая зима... Ощущение НОВОГО ГОДА!!!!) До новых встреч...)))», — написал он.
Фото и видео: instagram
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