20 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Светлана Лобода поблагодарила и поддержала Аниту Цой: «Сегодня мой день начался в Боткинской больнице. Спасибо огромное всем врачам за внимание и поддержку. Особую благодарность хочу выразить своей подруге и соседке по палате Аните Цой — твоя помощь в самой экстренной ситуации — абсолютно бесценна. Благодарю тебя. Потихоньку организм восстанавливается, а это значит, что впереди нас ждет еще больше встреч и концертов. Дай Бог. Совсем скоро мы отправляемся в тур по Уралу, а пока готовим для вас наш новый блокбастер».

Алена Свиридова поделилась забавным кадром из путешествия: «Ну вот, вроде бы любуюсь мостом Кинтайкё, а в голове все равно мужики».

Лиза Арзамасова пожаловалась на погоду на «юге»: «Ну а я прилетела "греться" в солнечный Геленджик. "Тепло ли тебе девица?" — актуальный вопрос этого съемочного периода».

Алика Смехова ждет зиму в Москве: «Ноябрь в разгаре, а снега в Москве и области все нет! Такого я вообще не помню.. так как родила второго сына в середине ноября, запомнила мороз и сугробы, но что бы так на долго затянулась осень?! А как у вас?? Где уже зима?? В каких городах уже снег?!»

Юлия Высоцкая поделилась позитивом: «Да здравствуют друзья! Да здравствует энергия заблуждения, да здравствует влюбленность, да здравствует Москва утром и вечером, во вторник и в пятницу, да здравствует работа!»

Наталья Водянова поделилась уютным видеороликом: