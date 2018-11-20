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20 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Светланы Лободы

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Как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Светлана Лобода поблагодарила и поддержала Аниту Цой: «Сегодня мой день начался в Боткинской больнице. Спасибо огромное всем врачам за внимание и поддержку. Особую благодарность хочу выразить своей подруге и соседке по палате Аните Цой — твоя помощь в самой экстренной ситуации — абсолютно бесценна. Благодарю тебя. Потихоньку организм восстанавливается, а это значит, что впереди нас ждет еще больше встреч и концертов. Дай Бог. Совсем скоро мы отправляемся в тур по Уралу, а пока готовим для вас наш новый блокбастер».

Алена Свиридова поделилась забавным кадром из путешествия: «Ну вот, вроде бы любуюсь мостом Кинтайкё, а в голове все равно мужики».

Лиза Арзамасова пожаловалась на погоду на «юге»: «Ну а я прилетела "греться" в солнечный Геленджик. "Тепло ли тебе девица?" — актуальный вопрос этого съемочного периода».

Алика Смехова ждет зиму в Москве: «Ноябрь в разгаре, а снега в Москве и области все нет! Такого я вообще не помню.. так как родила второго сына в середине ноября, запомнила мороз и сугробы, но что бы так на долго затянулась осень?! А как у вас?? Где уже зима?? В каких городах уже снег?!»

Юлия Высоцкая поделилась позитивом: «Да здравствуют друзья! Да здравствует энергия заблуждения, да здравствует влюбленность, да здравствует Москва утром и вечером, во вторник и в пятницу, да здравствует работа!»

Наталья Водянова поделилась уютным видеороликом:

Елена Кулецкая поделилась забавной семейной фотографией: «Лена-Ника-Саша или Ладошка-матрешка».

Юлия Ковальчук поделилась нежной фотографией с мужем: «Заслужили солнышко на 2 дня, хоть и по работе».

Алена Хмельницкая посвятила нежные слова возлюбленному, бизнесмену Александру Синюшину: «"Без шансов, без вариантов, безотносительно именно вас..." Любите, дарите, не спите! Отдавайте себя своим любимым!!! Только в этом я вижу какой-то смысл! Сашка, с Днем Рождения!!! Какое счастье, что мы встретились в этой жизни!!!! Люблю!!!!!»

Елена Летучая поздравила родителей: «41 год вместе. Поздравляю мои родные».

Гуф поздравил племянницу: «Моя самая любимая племяшка @anastasiaadolmatova, c днем рождения тебя! Ты у меня очень крутая и я тобой ужасно горжусь! Всегда рядом».

Певица Натали показала свое детское фото: «Вчера Музтв в Инстаграм выложила мою фотку с вопросом "Кто это?" И понеслось... Полина Гагарина, Валерия, Пугачева, Глюкоза, Валя из Реальных пацанов, Вера Брежнева и т.д... Но, многие, все-таки, узнали».

Ляйсан Утяшева рассказала о новом опыте: «Обожаю диснеевские мультики! Когда мне предложили озвучить принцессу Тиану в новом мультфильме "Ральф Против Интернета", согласилась, не раздумывая. Смотрите в кино с 22 ноября».

Ольга Серябкина похвасталась растяжкой: «Finally I did it».

Манина Анисина похвасталась чемпионкой дочерью: «Наша Эва выиграла турнир по теннису! В финале победила соперницу на год старше, которой раньше проигрывала. Тренируемся дальше. Мы рубим ступени, ни шагу назад...»

Фото и видео: instagram

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