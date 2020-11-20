20 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Звезда «Ледникового периода» — фигуристка Елена Ильиных поздравила с днем рождения своего избранника — танцовщика Сергея Полунина. «С днем рождения, самый лучший папа на планете! Как хорошо, что ты есть! Люблю тебя», — подписала она счастливое фото с именинником.

Кристина Орбакайте показала подписчикам, как ее муж Михаил Земцов катается на велосипеде дочери Клавы. Получилось забавно.