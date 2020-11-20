20 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/blackswanei/
Звезда «Ледникового периода» — фигуристка Елена Ильиных поздравила с днем рождения своего избранника — танцовщика Сергея Полунина. «С днем рождения, самый лучший папа на планете! Как хорошо, что ты есть! Люблю тебя», — подписала она счастливое фото с именинником.
Кристина Орбакайте показала подписчикам, как ее муж Михаил Земцов катается на велосипеде дочери Клавы. Получилось забавно.
Историк моды Александр Васильев в день рождения Майи Плисецкой (ей исполнилось бы 95 лет) опубликовал фото с ней и показал, какие ее наряды есть в его коллекции.
Рената Литвинова показала молодого человека своей 19-летней дочери Ульяны Домбровской.
В Instagram 5-летней дочери Кети Топурии Оливии опубликовали милое видео. «Здесь мне две недели», — подписали ролик с новорожденной малышкой.
Певица Пелагея опубликовала фото с дня рождения жены Александра Овечкина Анастасии.
Супермодель Хайди Клум продемонстрировала бьюти-преображение. Красавица обзавелась разноцветными волосами.
Мать Тимати Симона Юнусова разместила в блоге фото внучки Алисы с необычной прической. «Скоро Алиса повзрослеет и возможно захочет отрастить дреды. Мама будет в легком шоке, папа начнет убеждать, что девушкам не нужны татуировки и лучше всего носить длинные, прямые волосы. Тогда, возможно, девочка поинтересуется моим мнением, а я отвечу: "Важно, чтобы ты была интересным человеком, магнитом, к которому все притягиваются из-за внутренней силы, а не красивой куклой! Прелесть человека в одухотворенности и непохожести!" Вот так...», — поделилась мыслями Симона.
Наталья Подольская устроила ужин с сестрой и подругой и показала, чем питается вскоре после рождения второго сына.
Тина Канделаки поделилась видео с фотосессии, которое подписала, уколов Собчак, с которой они регулярно выясняют отношения в Сети: «Если прислушаться, можно услышать, как Ксения Анатольевна смотрит мой Instagram со словами: "Только бы случайно не лайкнуть". Всем хороших выходных!».
Светлана Бондарчук поделилась с подписчиками смешными фото со своими питомцами, «самоупаковавшимися» в ее чемодан.
Дмитрий Шепелев показал домашнюю идиллию с сыном Платоном. «На выходных мы обязательно всей семьей смотрим кино. Дети смешно называют это "засосать фильм". Мелкие, конечно, постоянно разводят нас включить что-нибудь 18+, особенно их привлекают ужасы, но мы держим оборону», — рассказал он.
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна примерила образ невесты во время съемок в стильной фотосессии.
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина поздравили с днем рождения старшую дочь Лизу.
Иосиф Пригожин сфотографировался на пляже Дубая с красавицей-женой Валерией, сидящей у него на коленях. «Лично я не обижаюсь на тех, кто не способен радоваться чужому счастью», — подписал он снимок.
Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах, продолжая интриговать подписчиков фото с загадочным любимым, на которого постоянно намекает, но не показывает.
Фото и видео: Instagram Анастасии Волочковой, Иосифа Пригожина, Татьяна Тотьмяниной, Анны Заворотнюк, Дмитрия Шепелева, Светланы Бондарчук, Тины Канделаки, Натальи Подольской, Симоны Юнусовой, Хайди Клум, Пелагеи, Ренаты Литвиновой, Оливии Гейхман, Александра Васильева, Кристины Орбакайте, Елены Ильиных
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!