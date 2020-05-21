20 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Олеся Судзиловская похвасталась букетом: «Мама и Папа! Благодарю вас за жизнь, за любовь, за счастье! Поздравляю с рождением дочки».

Наталья Подольская рассказала о традиции в своей семье: «Самый главный атрибут нашего дня рождения — это сирень! Папа всегда дарил нам 3 букета. Мне, сестре и мамочке».

Серена Уильямс и Лена Кулецкая показали очень милых дочек.

Светлана Бондарчук продемонстрировала завидную гибкость, а Надежда Михалкова — чувство юмора.

Алина Загитова похвасталась: она получила права. «Ура!!! У меня теперь есть водительские права. Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала, но смогла справиться с волнением. Хорошо, у меня была возможность учить правила онлайн между тренировками», — поделилась она в блоге.

Анна Бузова показала нежное фото с бойфрендом.

Оксана Федорова продемонстрировала талант: