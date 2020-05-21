20 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Олеся Судзиловская похвасталась букетом: «Мама и Папа! Благодарю вас за жизнь, за любовь, за счастье! Поздравляю с рождением дочки».
Наталья Подольская рассказала о традиции в своей семье: «Самый главный атрибут нашего дня рождения — это сирень! Папа всегда дарил нам 3 букета. Мне, сестре и мамочке».
Серена Уильямс и Лена Кулецкая показали очень милых дочек.
Светлана Бондарчук продемонстрировала завидную гибкость, а Надежда Михалкова — чувство юмора.
Алина Загитова похвасталась: она получила права. «Ура!!! У меня теперь есть водительские права. Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала, но смогла справиться с волнением. Хорошо, у меня была возможность учить правила онлайн между тренировками», — поделилась она в блоге.
Анна Бузова показала нежное фото с бойфрендом.
Оксана Федорова продемонстрировала талант:
Тутта Ларсен поздравила красавца-сына: «20.05.2005 в 20.05 в пятницу этот удивительный человек в портупее из пуповины ворвался в мою жизнь. Он научил меня дружить, доверять, безусловно любить, смиряться и восхищаться. Мой главный учитель и моя огромная радость, нетрудный подросток Лука. Спасибо, что выбрал меня своей мамой 15 лет назад! Люблю сил нет!»
Дмитрий Шепелев признался, что гулял с детьми во время карантина:
Инна Михайлова с мужем — рыбачили.
Евгений Петросян показал, как выглядит на прогулках: «Выходя на улицу в наши дни главное — надеть перчатки! Маску снял для фото. И пройдусь. QR у меня есть».
Юлия Меньшова тоже поделилась карантинным «луком»: «Когда поездка в магазин за продуктами — уже небольшое, но интригующее путешествие. Ну и солнышко. Спасибо ему — отдельное!»
Фото и видео: Instagram
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