20 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Водянова похвасталась точеной фигурой в роскошном платье.

Елизавета Боярская показала фото с прогулки: «Глазами сына )) А вообще, честно скажу, когда в Питере такая погода,- и южного моря не надо, Балтийский бриз вполне самодостаточен)) Лето уже в воздухе!»

Певица МакSим рассказала о своем самочувствии: «Хорошая новость! Меня выписали из больницы и я окончательно окрепла! Спасибо за ваше терпение, сочувствие и нескончаемые цветы в палате! Сотрудники не успевали доставать емкости для каждого букета. Завтра состоится премьера клипа на песню "Абонент недоступен". Жду вместе с вами! Режиссер Ирина Миронова очень проницательна и как всегда на высоте! Скоро увидимся на концертах в вашем городе! Обнимаю!!»

Яна Поплавская показала архивное фото и рассказала о «старости»: «Я помню этот день в предверии моего дня рождения, отель, Турция. Мы с друзьями собираемся в ресторан, моя подруга с балкона соседнего номера фотографирует меня! Настроение вредное, я расстроенна, тогда мне казалось, что 35 лет, двое детей это КАТАСТРОФА! ПРИГОВОР! Я СТАРАЯЯЯЯ! Сегодня вспоминая этот день, я смеюсь и думаю, какая я была дурочка! Почему же сейчас, а через месяц мой ДР, я думаю о том, что жизнь сложная, разная, но удивительно прекрасная и интересная!»