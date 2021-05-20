20 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Оксана Самойлова поделилась эффектной фото дочки Леи – настоящая леди.

Олеся Судзиловская поздравила с днем рождения свою маму и поделилась трогательным селфи с ней.

Анна Хилькевич рассказала про поход с досками в планетарий, и заявила, что в следующий раз хочет оставить девочек дома и сходить еще раз вместе с мужем.

Наталья Водянова показала уютную фотографию – вместе с дочерью Невой Портман они готовят здоровую еду.

Лукерья Ильяшенко рассказала о своих петербургских приключениях – ей приходится мириться с недостатком сна при гастролях из-за перелета в Петербург.

Кети Топурия показала эффектное летнее фото в розовом мини за рулем автомобиля и собрала комплименты поклонников.