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20 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Олеся Судзиловская с мамой

Фото: @olesya_sudzilovskaya

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анастасия Решетова похвасталась красочными фотографиями из поездки – модель проводит время в Казахстане.

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Ксения Собчак пригласила поклонников в свой TikTok и представила стильный и эффектный летний образ.

Яна Рудковская показала трогательное видео со своим младшим сыном Арсением и домашним питомцем.

Оксана Самойлова поделилась эффектной фото дочки Леи – настоящая леди.

Олеся Судзиловская поздравила с днем рождения свою маму и поделилась трогательным селфи с ней.

Анна Хилькевич рассказала про поход с досками в планетарий, и заявила, что в следующий раз хочет оставить девочек дома и сходить еще раз вместе с мужем.

Наталья Водянова показала уютную фотографию – вместе с дочерью Невой Портман они готовят здоровую еду.

Лукерья Ильяшенко рассказала о своих петербургских приключениях – ей приходится мириться с недостатком сна при гастролях из-за перелета в Петербург.

Кети Топурия показала эффектное летнее фото в розовом мини за рулем автомобиля и собрала комплименты поклонников.

Фото: Instagram Дмитрия Маликова, Анастасии Решетовой, Олеси Судзиловской, Оксаны Самойловой, Лукерьи Ильяшенко, Анны Хилькевич, Натальи Водяновой, Кети Топурии. Яны Рудковской

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