20 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @olesya_sudzilovskaya
Анастасия Решетова похвасталась красочными фотографиями из поездки – модель проводит время в Казахстане.
Дмитрий Маликов удивил своих поклонников новым образом и неожиданно для всех предстал ч бородой.
Ксения Собчак пригласила поклонников в свой TikTok и представила стильный и эффектный летний образ.
Яна Рудковская показала трогательное видео со своим младшим сыном Арсением и домашним питомцем.
Оксана Самойлова поделилась эффектной фото дочки Леи – настоящая леди.
Олеся Судзиловская поздравила с днем рождения свою маму и поделилась трогательным селфи с ней.
Анна Хилькевич рассказала про поход с досками в планетарий, и заявила, что в следующий раз хочет оставить девочек дома и сходить еще раз вместе с мужем.
Наталья Водянова показала уютную фотографию – вместе с дочерью Невой Портман они готовят здоровую еду.
Лукерья Ильяшенко рассказала о своих петербургских приключениях – ей приходится мириться с недостатком сна при гастролях из-за перелета в Петербург.
Кети Топурия показала эффектное летнее фото в розовом мини за рулем автомобиля и собрала комплименты поклонников.
Фото: Instagram Дмитрия Маликова, Анастасии Решетовой, Олеси Судзиловской, Оксаны Самойловой, Лукерьи Ильяшенко, Анны Хилькевич, Натальи Водяновой, Кети Топурии. Яны Рудковской
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