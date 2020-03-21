20 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Вера Брежнева рассказала, как поддерживает себя в форме: «Для меня важен спорт. И я занимаюсь им в первую очередь для того, чтобы хорошо себя чувствовать! Потому что на первое место для себя ставлю ЗДОРОВЬЕ!!! Поэтому физ.нагрузка должна помогать моему телу и организму, а не делать хуже. Я за многие годы пробовала много разных вариантов и направлений. И вообще училась "напрягать" тело, мышцы, связки. Но только несколько лет назад поняла, что Здоровое тело должно быть расслабленным. В нем не должно быть блоков и зажимов. И тогда начала учиться расслабляться. Сейчас, после гастролей, съемок, нагрузок я в первую очередь восстанавливаю тело именно расслаблением. Но! Хочется, чтобы мышцы и связки правильно работали. Были в правильном тонусе, выносливые и гибкие. Для этого их нужно правильно тренировать. Для каждого это "правильно" свое. И его нужно найти. Для себя я нашла функциональные тренировки, пилатес и джиротоник. Это все помогает моему телу быть в тонусе, полноценно работать и, конечно, быть красивым, с каждым годом сохраняя Здоровье. Мой идеальный график занятий — через день».

Джессика Альба тоже поделилась спортивной фотографией: «Оставайтесь сильными, здоровыми и не выходите их дома».

Светлана Бондарчук рассказала о бесплатных тренировках: «Друзья, обращаюсь к тем, кто не может жить без спорта даже в такие непростые времена. Если вы сейчас на самоизоляции, то специально для вас @funnystudiomoscow открыла онлайн доступ к своим тренировкам. Недельный марафон прямых эфиров для наших клиентов и не только. Расписание бесплатных прямых эфиров @funnystudiomoscow: суббота Woman Balance 12.30, воскресенье Йога 16.00 , понедельник Пилатес мат 13.00, вторник Йога 19.30, среда Пилатес мат 19.00, четверг Йога 19.30».