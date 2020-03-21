20 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Валерий Сюткин опубликовал уютное фото: «В интересное время жУем... #Карантин2020 #Сюткин #ВалерийСюткин #БишонДжульетта #Dogs #Friends».
Ольга Орлова тоже показала, как проводит время в карантине: «Отлежали с Диной сначала правый бок, потом левый бок.... Так и день пролетел... Ох... не мое это, дома сидеть... #самоизоляция».
«Сейчас очень много активностей в соц сетях, но честно говоря, поддерживать хочется далеко не все. А вот в челлендже от моей подруги #miraduma с удовольствием принимаем участием практически всей нашей семьей) Пока мир находится на самоизоляции (даже наш Бади 🐶) чтобы остановить распространение Covid-19, предлагаем всем нам делиться позитивными фото/видео того, чем мы занимаемся дома: интересные книги, музыка, рецепты, занятия спортом и все все, чем хотите поделиться с миром! ВАЖНО: с хештегом #PANGAIAchallenge с каждого поста будет перечисляться 1$ в поддержку Всемирной организации одержит медицинских работников, которые рискуют своей жизнью каждый день ради нас», — поделилась Лена Перминова.
Вера Брежнева рассказала, как поддерживает себя в форме: «Для меня важен спорт. И я занимаюсь им в первую очередь для того, чтобы хорошо себя чувствовать! Потому что на первое место для себя ставлю ЗДОРОВЬЕ!!! Поэтому физ.нагрузка должна помогать моему телу и организму, а не делать хуже. Я за многие годы пробовала много разных вариантов и направлений. И вообще училась "напрягать" тело, мышцы, связки. Но только несколько лет назад поняла, что Здоровое тело должно быть расслабленным. В нем не должно быть блоков и зажимов. И тогда начала учиться расслабляться. Сейчас, после гастролей, съемок, нагрузок я в первую очередь восстанавливаю тело именно расслаблением. Но! Хочется, чтобы мышцы и связки правильно работали. Были в правильном тонусе, выносливые и гибкие. Для этого их нужно правильно тренировать. Для каждого это "правильно" свое. И его нужно найти. Для себя я нашла функциональные тренировки, пилатес и джиротоник. Это все помогает моему телу быть в тонусе, полноценно работать и, конечно, быть красивым, с каждым годом сохраняя Здоровье. Мой идеальный график занятий — через день».
Джессика Альба тоже поделилась спортивной фотографией: «Оставайтесь сильными, здоровыми и не выходите их дома».
Светлана Бондарчук рассказала о бесплатных тренировках: «Друзья, обращаюсь к тем, кто не может жить без спорта даже в такие непростые времена. Если вы сейчас на самоизоляции, то специально для вас @funnystudiomoscow открыла онлайн доступ к своим тренировкам. Недельный марафон прямых эфиров для наших клиентов и не только. Расписание бесплатных прямых эфиров @funnystudiomoscow: суббота Woman Balance 12.30, воскресенье Йога 16.00 , понедельник Пилатес мат 13.00, вторник Йога 19.30, среда Пилатес мат 19.00, четверг Йога 19.30».
Тина Канделаки поделилась эффективными упражнениями: «Подготовила для вас три упражнения, чтобы заниматься дома. Дружно сбрасываем лишний жирок, ведь лето пока никто не отменял, а Инстаграм и подавно никто не отменит. 1. Приседания с фитнес-резинкой Выполняем приседания с прыжком. Ноги при прыжке находятся в положении шире плеч. Приседаем, сгибая колени под углом 90 градусов. 2. Скручивание с касанием руки пальцев ног Нога, которая находится на полу, должна быть согнута под углом в 45 градусов. Локоть поднимается на 90 градусов при подъеме туловища. 3. Планка на прямых руках с поочередным подъемом рук Примите упор лежа, руки прямые (тело должно образовать прямую линию от плечевого пояса до ног). Ноги должны быть прямые, без прогиба в коленях, таз подкручен (не стремится вверх), мышцы пресса напряжены и, по возможности, подтянуты к ребрам. Поясничный отдел должен быть плоским, а ноги, для увеличения нагрузки на мышцы брюшного пресса, — поставлены вместе. Поочередно поднимаем руки и сгибаем их. Работаем настолько хорошо, насколько вам нравятся комплименты вашей фигуре».
Эшли Грэм поучаствовала в флэшмобе, указав, ради кого сидит на карантине.
Олеся Судзиловская обзавелась модной маской: «Пришлось выехать в город. Утвердили обложку, разложили макет, подготовили интервью. Скоро в новом номере журнала... Всем отличного вечера».
Оксана Федорова поделилась бьюти-советом: «1. Обязательно перед укладкой наносим термозащиту, чтобы не повредить волосы горячей плойкой. 2. Начинаем создавать локоны с помощью на плойки 25 мм. Локоны крутим от лица. Это важный момент, что укладка смотрелась гармонично и красиво. 3. Наносим спрей-воск на готовые локоны, потом прочесываем, чтобы сделать их как можно естественнее. 4. Фиксируем лаком, он придает блеск волосам и не склеивает их».
Ким Кардашьян опубликовала фото из 90-х.
Николь Кидман показала, как общается с сестрой.
Нонна Гришаева сходила в храм: «Когда я прихожу в наш Храм, мое сердце начинает биться спокойнее, а моя слишком эмоциональная нервная система начинает уравновешиваться».
Саша Савельева скучает по жизни вне карантина: «Начала забывать как выгляжу в макияже».
Фото и видео: Instagram
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