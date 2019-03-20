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20 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Ольги Орловой

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Виктория Боня показала фото дочкой в «платье принцессы»: «Сегодня мы празднуем семилетие Анджелины. Так трогательно для меня это все и как же я счастлива! C Днем рождения, доченька!»

Анна Михалкова поделилась сокреовенным: «Подумала, что в какой-то момент они захотят узнать во сколько они родились))»

Евгений Папунаишвили показал нежное фото: «Сердце замирает, когда дочка так обнимает и не отпускает от себя! Мы так стоим по несколько минут».

Кристина Орбакайте показала, как выглядит разминка ее дочери:

Саша Плющенко играет в юнната на Мальдивах: «На соседней вилле вылупилось черепашата и мы их спустили в воду,они поплыли искать свою маму».

Екатерина Климова с детьми отправилась в теплые края. «Наше поднебесное утро. На первую половину нашего отдыха в Абу-Даби, мы остановились в отеле, 43 этаж с видом на море и небоскребы. Душа поет от этого ощущения парения над землёй. Обожаю жить на высоте! Погодка пока прохладная, но в отличие от моря, в бассейнах вода горячая.Пошли заныривать». Регина Тодоренко побывала в «Леголенде»: «В дубайские парки только такой компанией».

Хайди Клум проводит время с бойфрендом в Гонконге. Екатерина Вилкова устроила шопинг мужу: «Когда зашли за подарком-а зависли на час».

Ольга Орлова встретилась с Ириной Дубцовой: «Как здорово было встретиться с Ирочкой и поболтать о своем, о женском».

Александр Олешко получил награду от Министерства обороны: «Время от времени в СМИ и частных обсуждениях возникает тема присвоения почётных званий и наград. Поэтому предвидя различные реакции на вручение мне ещё одной награды Министерства обороны России, публикую фрагмент интервью , где однажды уже высказался по этому поводу: "У артиста свой бой! За свет, за радость, за жизнь! И я считаю своим долгом бывать и в горячих точках, и в воинских частях, чтобы поддерживать моральный дух наших ребят, военных. В своём детстве я много читал о фронтовых артистических бригадах. О том, как самые любимые артисты страны отправлялись на передовую. Поэтому, не вижу в этом какого-то особого своего поступка — просто так должно быть! Во имя мира на земле!О таких поездках, как, собственно, о своих военных наградах особенно и не рассказываю. Это просто часть моей жизни. Я с огромным уважением и преклонением отношусь к военным—людям, которые часто ценой своей жизни защищают наш покой, нашу мирную жизнь!" Благодарю за высокую оценку моего скромного труда».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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