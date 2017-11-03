В Китае завершился финал престижного ежегодного конкурса красоты

Финальная часть ежегодного конкурса красоты «Мисс мира — 2017» завершилась сегодня в Китае. Престижный титул в этом году завоевала «Мисс Индии» Мануши Чхиллар. Корону победительнице вручила «Мисс мира — 2016» пуэрториканка Стефани Дель Валле.

Мануши Чхиллар

Второе место заняла представительница Мексики Андреа Мезе, а третье — британка Стефани Хилл.

Публикация от Andrea Meza (@andymezac) Ноя 10 2017 в 7:56 PST

Публикация от Miss World England 2017/18 (@missstephaniehill) Ноя 3 2017 в 6:16 PDT

Россию в этом году представляла 21-летняя Полина Попова из Екатеринбурга, однако модель попала только в топ-10 финалисток. Всего в конкурсе принимали участие модели из 118 стран.

Публикация от Мисс Россия (@miss_russia_org) Ноя 18 2017 в 5:01 PST