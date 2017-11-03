20-летняя уроженка Индии Мануши Чхиллар стала «Мисс мира — 2017»
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В Китае завершился финал престижного ежегодного конкурса красоты
Финальная часть ежегодного конкурса красоты «Мисс мира — 2017» завершилась сегодня в Китае. Престижный титул в этом году завоевала «Мисс Индии» Мануши Чхиллар. Корону победительнице вручила «Мисс мира — 2016» пуэрториканка Стефани Дель Валле.
Второе место заняла представительница Мексики Андреа Мезе, а третье — британка Стефани Хилл.
Россию в этом году представляла 21-летняя Полина Попова из Екатеринбурга, однако модель попала только в топ-10 финалисток. Всего в конкурсе принимали участие модели из 118 стран.
Цель конкурса «Мисс мира» — демонстрация внешней красоты в сочетании с внутренней гармонией для утверждения в мире принципов толерантности и благотворительности. После окончания конкурса победительница примет участие в благотворительных проектах, которые в этом году будут связаны с поддержкой детей.