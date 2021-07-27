20-летняя дочь Ренаты Литвиновой выпустит коллекцию одежды для продажи в московском метро

На кинофестивале «Хрустальный источник», проходящий в Ессентуках, Рената Литвинова похвасталась новым достижением своей 20-летней дочери. Актриса рассказала, что Ульяна занимается разработкой коллекции одежды для продажи в метро Москвы.

«Моя дочь учится в Королевской академии искусств, пока она видит себя как художника, арт-дизайнера», — цитирует заслуженную артистку РФ Ренату Литвинову агентство ТАСС.