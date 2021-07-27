20-летняя дочь Ренаты Литвиновой выпустит коллекцию одежды для продажи в московском метро
На кинофестивале «Хрустальный источник», проходящий в Ессентуках, Рената Литвинова похвасталась новым достижением своей 20-летней дочери. Актриса рассказала, что Ульяна занимается разработкой коллекции одежды для продажи в метро Москвы.
«Моя дочь учится в Королевской академии искусств, пока она видит себя как художника, арт-дизайнера», — цитирует заслуженную артистку РФ Ренату Литвинову агентство ТАСС.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/renatalitvinovaofficiall
Актриса отметила, что молодой дизайнер весь на нервах, и добавила, что сама выйдет в качестве модели на подиум. «Я тоже там буду в платье», — рассказала она про показ мерча.
Ульяна Добровская уже испробовала себя и в качестве актрисы. Она снялась в фильме матери «Северный ветер», где ее партнерами по площадке стали Светлана Ходченкова, Софья Эрнст, Антон Шагин и собственная мать.
Напомним, единственного ребенка Рената Литвинова родила, когда была замужем за бизнесменом Леонидом Добровским.
Фото и видео: Instagram
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