«Люблю тебя»: 20-летняя Алеся Кафельникова помирилась с отцом после скандала с запрещенными препаратами и неподходящим бойфрендом

«Лучшее фото! Пусть так и будет в когда! Мир, и любовь в семье», «Молодцы что нашли наконец то общий язык», «Ууууутиньки😻😻😻😻 сколько счастья в этом фото», «Твой отец легенда для всех, первая ракетка мира», «Рад за вас! Бате привет», «Папаша хороший чел», «Легенда русского тенниса!!! Следил в детстве за его игрой», «Отличное фото. Алеся просто красавица. Ну а Евгений — легенда. Приятно на вас смотреть», «Береги его, девочка», «Не огорчай отца, он у тебя красавец», «Надеюсь, у вас всё наладится в отношениях с папой😘», — комментируют подписчики.