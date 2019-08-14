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«Люблю тебя»: 20-летняя Алеся Кафельникова помирилась с отцом после скандала с запрещенными препаратами и неподходящим бойфрендом

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алеся Кафельникова

Фото: Instagram Алеси Кафельниковой
Алеся Кафельникова показала нежное фото с Евгением Кафельниковым.

История бунтарки Алеси Кафельниковой волновала общественность не один год. Модель увлеклась рэпером Pharaoh, который не устраивал ее отца, а позже — и вовсе начала экспериментировать с запрещенными препаратами. На пике скандала теннисист Евгений Кафельников отрекся от дочери, то же сделала и она, позже им все же удалось найти общий язык.

Наконец в блоге Алеси появился примирительный пост.

«Папа, спасибо, что остаешься моей личной легендой. Люблю тебя», — написала она.

«Лучшее фото! Пусть так и будет в когда! Мир, и любовь в семье», «Молодцы что нашли наконец то общий язык», «Ууууутиньки😻😻😻😻 сколько счастья в этом фото», «Твой отец легенда для всех, первая ракетка мира», «Рад за вас! Бате привет», «Папаша хороший чел», «Легенда русского тенниса!!! Следил в детстве за его игрой», «Отличное фото. Алеся просто красавица. Ну а Евгений — легенда. Приятно на вас смотреть», «Береги его, девочка», «Не огорчай отца, он у тебя красавец», «Надеюсь, у вас всё наладится в отношениях с папой😘», — комментируют подписчики.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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