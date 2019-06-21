20 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Арарат Кещян показал семейный портрет: «Я в свои 1,5 года умел только портить настроение родителей, а эта козявка уже делает селфи».
Василиса Володина гордится дочерью: «Вы спрашивали, как Вика закончила школу и сдала ЕГЭ. Вот как».
Юлия Ковальчук примерила смелый образ для обложки.
«Вся на фитнесе и на спорте, как сейчас говорят. А раньше ходила просто в Долгопрудненскую «"ачалку". 1991 год», — делится Наталья Сенчукова.
Анна Седокова весело проводит время у моря: «"Ты crazy" - кричал мне мужчина на пляже, а как в этом мире оставаться нормальной? Жизнь, с ее удивительными сценариями, каждую секунду выбивает тебя из привычной дороги. И только ты как бы на секундочку вроде понимаешь, что происходит, как раз и "вот новый поворот". Так что, быть crazy — это единственный способ выжить, так и запишите».
Алена Свиридова показала удовлетворенное селфи: «Это я не томная, а только что отыгравшая концерт в филармонии города Барнаула) Такая приятная усталость».
Светлана Лобода отдыхает в Греции.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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