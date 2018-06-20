logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

20 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Фото из Instagram Славы

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Филипп Киркоров поделился трогательным видео с участием своих детей:

Маленький Саша Плющенко рассказал о страшном событии в своей жизни:

Анастасия Волочкова почувствовала себя зайчиком:

«Иван Жасминович меняет профессию», — пошутила певица Жасмин, позируя на месте барабанщика. Иосиф Пригожин тоже опубликовал забавное фото: «Виолончель, недорого. Танцуют все)))»

Альбина Джанабаева поделилась фотографиями с шикарного отдыха и посетовала на злобу и зависть в Сети: «Удивительно, сколько же негатива....люди, что же с вами происходит)??? Откуда столько яда, вас же лично ничего не оскоблило и не обидело!!!??? Но боюсь, что эти люди уже не смогут читать меня, я буду спокойно и целенаправлено таких гостей блокировать. Поэтому, всем, кто со мной хорошего дня и берегите себя».

Жанна Эппле похвасталась эффектным фото в очень женственном образе. Татьяна Навка показала две новых йога-позы и попросила фанатов выбрать, какая им нравится больше.

Певица Слава показала фото с дочерью, с которой они похожи как две капли воды? «Завтрак с котиком!!!! умничка моя!!! сдает экзамен!!! почти все на отлично!!!!»

Екатерина Андреева опубликовала интересное видео из путешествия:

Если так орать,продавая тухлятину,можно и по шее получить - потом,когда принюхаются😂😂😂 А если так вопят-точно на свежатину зазывают-уверены в своём товаре. Везунчики,они ,эти сиракузцы.Им рыбу 🐡🦀🦐🦑🐙🐟🐠к столу каждый день привозят.Не бывает у них осетрины второй свежести,только первой имеют и от радости орут,как резаные-я сначала подумала-грабанули кого-то,хулиганы зрения лишали😜.Ан нет,землянику 🍓🍓🍓предлагали,вдруг вы не расслышали,что она тут-ягодка к ягодке в ассортименте имеется.Дело Марко and Co’ процветает😜.Вот бы у нас в ЦУМе или ГУМе кто-то так заверещал-я бы точно что-нибудь купила 👚👕👕👔👗👙👙👠👡👢👞👟🧦🧤🧣🧢👒🎩👛👜💼🌂🕶👓🎒👓🕶🌂 #рыба #fish #oysters #oyster #seafood #еда #вкусно #нямням #вкусняшка #обед #мирдолжензнатьчтояем #вкусняшки #freshfood #food #gourmet #market #mercado #markets #foodlover #chef #cooking #italy #sicily #cuisine #cook #lunch #gastronomy #яемвсемнемало #kateproductionпредставляет #снамиопасноноинтересно

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

Стас Михайлов попросил молиться за его брата:

Лариса Гузеева рассказала о благотворительной акции, в которой может поучаствовать каждый желающий: «"Я помню! Я помогаю!". Так может сказать каждый, кто приобретет значок "КРАСНАЯ ГВОЗДИКА" и наденет его 22 июня. На средства от реализации значков, БФ "ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ" оказывает адресную помощь ветеранам всех боевых действий. Они сражались ради нас, и мы в долгу перед ними! Поддержите наших героев и примите участие в акции», — написала она.

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Знакомая Алеси Кафельниковой опозорила ее на всю страну, показав интимные фото
Новая прическа Максима Галкина стала причиной семейных проблем
Пышный бюст, собственная яхта и песня в ее честь: 63-летний Владимир Кузьмин ушел от жены к 26-летней блондинке
Озорная и помолодевшая Алла Пугачева позирует Максиму Галкину на отдыхе
Платье, ради которого экстремально худеет Елена Малышева, жестко раскритиковали в Сети
«Мы видели осьминога»: тараторка Лиза Галкина очаровала всех рассказами юного натуралиста