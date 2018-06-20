20 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Филипп Киркоров поделился трогательным видео с участием своих детей:
Маленький Саша Плющенко рассказал о страшном событии в своей жизни:
Анастасия Волочкова почувствовала себя зайчиком:
«Иван Жасминович меняет профессию», — пошутила певица Жасмин, позируя на месте барабанщика. Иосиф Пригожин тоже опубликовал забавное фото: «Виолончель, недорого. Танцуют все)))»
Альбина Джанабаева поделилась фотографиями с шикарного отдыха и посетовала на злобу и зависть в Сети: «Удивительно, сколько же негатива....люди, что же с вами происходит)??? Откуда столько яда, вас же лично ничего не оскоблило и не обидело!!!??? Но боюсь, что эти люди уже не смогут читать меня, я буду спокойно и целенаправлено таких гостей блокировать. Поэтому, всем, кто со мной хорошего дня и берегите себя».
Жанна Эппле похвасталась эффектным фото в очень женственном образе. Татьяна Навка показала две новых йога-позы и попросила фанатов выбрать, какая им нравится больше.
Певица Слава показала фото с дочерью, с которой они похожи как две капли воды? «Завтрак с котиком!!!! умничка моя!!! сдает экзамен!!! почти все на отлично!!!!»
Екатерина Андреева опубликовала интересное видео из путешествия:
Если так орать,продавая тухлятину,можно и по шее получить - потом,когда принюхаются😂😂😂 А если так вопят-точно на свежатину зазывают-уверены в своём товаре. Везунчики,они ,эти сиракузцы.Им рыбу 🐡🦀🦐🦑🐙🐟🐠к столу каждый день привозят.Не бывает у них осетрины второй свежести,только первой имеют и от радости орут,как резаные-я сначала подумала-грабанули кого-то,хулиганы зрения лишали😜.Ан нет,землянику 🍓🍓🍓предлагали,вдруг вы не расслышали,что она тут-ягодка к ягодке в ассортименте имеется.Дело Марко and Co’ процветает😜.Вот бы у нас в ЦУМе или ГУМе кто-то так заверещал-я бы точно что-нибудь купила 👚👕👕👔👗👙👙👠👡👢👞👟🧦🧤🧣🧢👒🎩👛👜💼🌂🕶👓🎒👓🕶🌂 #рыба #fish #oysters #oyster #seafood #еда #вкусно #нямням #вкусняшка #обед #мирдолжензнатьчтояем #вкусняшки #freshfood #food #gourmet #market #mercado #markets #foodlover #chef #cooking #italy #sicily #cuisine #cook #lunch #gastronomy #яемвсемнемало #kateproductionпредставляет #снамиопасноноинтересно
Стас Михайлов попросил молиться за его брата:
Лариса Гузеева рассказала о благотворительной акции, в которой может поучаствовать каждый желающий: «"Я помню! Я помогаю!". Так может сказать каждый, кто приобретет значок "КРАСНАЯ ГВОЗДИКА" и наденет его 22 июня. На средства от реализации значков, БФ "ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ" оказывает адресную помощь ветеранам всех боевых действий. Они сражались ради нас, и мы в долгу перед ними! Поддержите наших героев и примите участие в акции», — написала она.
Фото: instagram