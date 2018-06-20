20 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Иван Жасминович меняет профессию», — пошутила певица Жасмин, позируя на месте барабанщика. Иосиф Пригожин тоже опубликовал забавное фото: «Виолончель, недорого. Танцуют все)))»

Альбина Джанабаева поделилась фотографиями с шикарного отдыха и посетовала на злобу и зависть в Сети: «Удивительно, сколько же негатива....люди, что же с вами происходит)??? Откуда столько яда, вас же лично ничего не оскоблило и не обидело!!!??? Но боюсь, что эти люди уже не смогут читать меня, я буду спокойно и целенаправлено таких гостей блокировать. Поэтому, всем, кто со мной хорошего дня и берегите себя».

Жанна Эппле похвасталась эффектным фото в очень женственном образе. Татьяна Навка показала две новых йога-позы и попросила фанатов выбрать, какая им нравится больше.

Певица Слава показала фото с дочерью, с которой они похожи как две капли воды? «Завтрак с котиком!!!! умничка моя!!! сдает экзамен!!! почти все на отлично!!!!»

Екатерина Андреева опубликовала интересное видео из путешествия: