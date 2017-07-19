Горячие звездные мужины на отдыхе, путешествия, секреты красоты — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте

Юлия Барановская похвасталась оригинальной фотографией с детьми — семья отдыхает в Венеции. Денис Клявер отправился к морю в Испанию. Андрей Малахов наслаждается отдыхом в Сен-Тропе. Ольга Бузова с шиком прокатилась по Москва-реке. Анна Хилькевич поделилась мечтами: «Обещала рассказать про свое место мечты. Хочу в Париж. Да-да))) Именно туда, где я была уже много, много раз. Потому что там сейчас моя любимая старшая сестра и сумасшедшие скидки. А если прям помечтать, то хочу в ЮАР... Съездить на сафари, во всевозможные национальные парки, увидеть красоту кимберлитовой трубы, кинуть в нее монетку, погулять по ночному Кейптауну) Но пока я в Москве, поэтому буду развлекать себя тут, ведь в выходные обещают теплую погоду и чистое небо».

Дмитрий Нагиев иронизирует над возрастом: «Поразительный взгляд, чуть размытые перспективы, еще море сексуальности, уже без гарантии, но с огоньком».

Певица Жасмин и Анна Седокова похвастались талантами дочерей.