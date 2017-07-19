20 июля: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Юлия Барановская похвасталась оригинальной фотографией с детьми — семья отдыхает в Венеции. Денис Клявер отправился к морю в Испанию. Андрей Малахов наслаждается отдыхом в Сен-Тропе. Ольга Бузова с шиком прокатилась по Москва-реке. Анна Хилькевич поделилась мечтами: «Обещала рассказать про свое место мечты. Хочу в Париж. Да-да))) Именно туда, где я была уже много, много раз. Потому что там сейчас моя любимая старшая сестра и сумасшедшие скидки. А если прям помечтать, то хочу в ЮАР... Съездить на сафари, во всевозможные национальные парки, увидеть красоту кимберлитовой трубы, кинуть в нее монетку, погулять по ночному Кейптауну) Но пока я в Москве, поэтому буду развлекать себя тут, ведь в выходные обещают теплую погоду и чистое небо».
Дмитрий Нагиев иронизирует над возрастом: «Поразительный взгляд, чуть размытые перспективы, еще море сексуальности, уже без гарантии, но с огоньком».
Певица Жасмин и Анна Седокова похвастались талантами дочерей.
Вот такие должны быть идеальные каникулы у ребёнка ! 6 мастер классов в день , тренировки , танцы , море и счастье . Спасибо @protancycamp ❤️ @tancy.pro ❤️ Алина сама нашла информацию о лагере в сети , сама решила лететь и сама заработала на свою поездку . Горжусь тобой очень , моя @lalina_one ❤️
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Настасья Самбурская и Кирилл Дыцевич показали семейную идиллию:
Алена Водонаева похвасталась стройным телом в массажном кабинете. Елена Летучая раззадорила фанатов эротичным фото в купальнике. Анфиса Чехова показала, как занимается йогой. Мария Шарапова показала, как поддерживает физическую форму:
Сергей Лазарев зажег в турецком отеле:
Фото: instagram.com