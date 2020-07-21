20 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елена Валюшкина дала отпор слишком назойливым подписчикам: «Милые мои дамы, которые видят во мне сильную женщину (и это так), и вместе с тем что- то гнетущее, не дающее (по их мнению) мне жить и радоваться жизни!!!!!!!! Не ищите кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. К счастью, Инстаграмм не вся моя жизнь. Моя жизнь намного богаче, ярче, живописнее, драматичнее и сногсшибательнее. Да, еще одна шляпка из моей коллекции. Чудная, правда?!»

Дарья Мороз поделилась расслабленной фотографией: «Доброе утро из Глуши #варвараюрьна & #дарьяюрьна».

Виктория Дайнеко поделилась настроением: «Summer vibes».

Маргарита Симоньян похвасталась деликатесом: «Сочинская ставридка, лучшая в мире. Свежепойманная».