20 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Певица Алсу покорила поклонников аккуратным макияжем: «Глаза в глаза».
Аглая Тарасова сделала «драгоценную» маску: «Я давно хотела попробовать легендарный золотой уход».
Джорджина Родригес похвасталась результатом походов в зал.
Екатерина Гусева показала секрет своей «королевской» прически: «Закончили. Хорошего понемножку».
Елена Валюшкина дала отпор слишком назойливым подписчикам: «Милые мои дамы, которые видят во мне сильную женщину (и это так), и вместе с тем что- то гнетущее, не дающее (по их мнению) мне жить и радоваться жизни!!!!!!!! Не ищите кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. К счастью, Инстаграмм не вся моя жизнь. Моя жизнь намного богаче, ярче, живописнее, драматичнее и сногсшибательнее. Да, еще одна шляпка из моей коллекции. Чудная, правда?!»
Дарья Мороз поделилась расслабленной фотографией: «Доброе утро из Глуши #варвараюрьна & #дарьяюрьна».
Виктория Дайнеко поделилась настроением: «Summer vibes».
Маргарита Симоньян похвасталась деликатесом: «Сочинская ставридка, лучшая в мире. Свежепойманная».
Сергей Безруков восхитился природой: «Обратил внимание... на дереве, совсем близко) Снял на видео, чтобы детям показать».
Юлия Высоцкая показала трогательный кадр с четвероногим другом: «Ну расскажи как я тебя люблю».
Лена Темникова сфотографировалась с друзьями-тиктокерами.
Максим Матвеев сообщил: школа больничной клоунады «Доктор Клоун» объявила новый набор.
Анастасия Решетова поделилась радостью: «Увезла Булку к дедушке на юг)) Когда назад — непонятно. Наверное, когда высплюсь на месяцы вперёд и отдохну от всех и всего».
Полина Диброва с мужем воспользовались услугами бизнес-авиации.
Фото и видео: Instagram / @alsou_a / @aglayatarasova / @d_moroz / @elena_valushkina / @lenatemnikovaofficial / @victoriadaineko / @georginagio / @volkonskaya.reshetova / @juliavysotskayaofficial / @polinadibrova / @ekaterinaguseva / @m_simonyan / @s_bezrukov / @maxim_matveev
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