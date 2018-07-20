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20 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Алены Водонаевой

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Алена Водонаева выбрала новую летнюю обувь. Дарья Мельникова поблагодарила Кипр за прекрасный отпуск: «Спасибо #cyprus ☀️ за соль моря и оливок — у меня до сих пор сводит челюсть, за кислоту вина и дзадики, за яркость арбузов и купальников и за мой бриллиантовый зуб (впарили таки) тому, кто увидит его на фото, подарю его! Ну ладно, шучу. Не вставляла зубов. Пока. Это мой родной так блестит на закате всегда» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Нюша показала, как супруг поет ей балладу:

Холли Берри выложила снимок в облегающих спортивных легинсах и коротком топе. А Хью Джекман показал селфи из отпуска в Италии.

Molte grazie Italy! 🇮🇹 #summer #amore

Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman)

Николай Басков и Юлия Ковальчук отдыхают у моря. Елена Исинбаева побывала на соревнованиях по легкой атлетике в Монако. А Светлана Ходченкова опубликовала фото, где позирует топлес (судя по абсолютно голой спине).

#allintime 🖤

Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

Алла Довлатова сделала селфи в кабинете косметолога. Ирена Понарошку побывала на Даниловском рынке в Москве. Беременная Анна Хилькевич занялась составлением фотоальбома. А Елена Перминова отметила 13-летнюю годовщину свадьбы с Александром Лебедевым и по такому случаю разучила зажигательный танец для всей семьи.

Ким Кардашьян показала фото в бикини у бассейна, которое многие поклонники назвали неестественным. Ева Лонгория опубликовала очередной милый снимок с сыном Сантьяго.

Ирина Пегова побывала на выступлении певца Монатика: «Кружит голову нам до упаду!!!!».

Фото и видео: Instagram

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