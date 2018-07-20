20 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алена Водонаева выбрала новую летнюю обувь. Дарья Мельникова поблагодарила Кипр за прекрасный отпуск: «Спасибо #cyprus ☀️ за соль моря и оливок — у меня до сих пор сводит челюсть, за кислоту вина и дзадики, за яркость арбузов и купальников и за мой бриллиантовый зуб (впарили таки) тому, кто увидит его на фото, подарю его! Ну ладно, шучу. Не вставляла зубов. Пока. Это мой родной так блестит на закате всегда» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Нюша показала, как супруг поет ей балладу: