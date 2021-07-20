20 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мирослава Дума опубликовала яркое фото с дочками — как и мама, они одеты очень стильно и интересно.

Дочка Нюши тоже не отстает от мамы и уже примеряет ее украшения.

Максим Виторган поделился кадром обеда со своим сыном Платоном и рассказал, как относится к гаджетам.