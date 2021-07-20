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20 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
20 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Шумакова решила поднять статистику просмотров своего Instagram и опубликовала эффектное фото в купальнике.

Глюкоза опубликовала горячее фото в купальнике у бассейна, а Ольга Серябкина — с отдыха у воды в Подмосковье.

Наталья Рудова опубликовала кадр из бассейна, сделанный Анастасией Решетовой — подруги отдыхают вместе с сыном Анастасии Ратмиром.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Глюкоза

Фото: @glukozamusic

Оксана Самойлова и Джиган записали забавное видео с моментами из их семейной жизни — судя по всему, главным секретом крепкого брака является чувство юмора.

Мирослава Дума опубликовала яркое фото с дочками — как и мама, они одеты очень стильно и интересно.

Дочка Нюши тоже не отстает от мамы и уже примеряет ее украшения.

Максим Виторган поделился кадром обеда со своим сыном Платоном и рассказал, как относится к гаджетам.

Стефания Маликова показала новые стильные образы во время летнего отдыха — хорошо в нашей деревне летом.

Рэпер Элджей поделился селфи из магазина обуви, а Алена Хмельницкая похвасталась кадром без фильтров и макияжа.

Лукерья Ильяшенко примеряет яркие образы в красном цвете и хвастается ими на природе.

Фото: Instagram Марии Шумаковой, Оксаны Самойловой, Наты Рудовой, Лукерьи Ильяшенко, Ольги Серябкиной, Элджея, Алены Хмельницкой, Глюкозы, Стефании Маликовой, Максима Виторгана, Нюши, Мирославы Думы

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