20 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Мария Шумакова решила поднять статистику просмотров своего Instagram и опубликовала эффектное фото в купальнике.
Глюкоза опубликовала горячее фото в купальнике у бассейна, а Ольга Серябкина — с отдыха у воды в Подмосковье.
Наталья Рудова опубликовала кадр из бассейна, сделанный Анастасией Решетовой — подруги отдыхают вместе с сыном Анастасии Ратмиром.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @glukozamusic
Оксана Самойлова и Джиган записали забавное видео с моментами из их семейной жизни — судя по всему, главным секретом крепкого брака является чувство юмора.
Мирослава Дума опубликовала яркое фото с дочками — как и мама, они одеты очень стильно и интересно.
Дочка Нюши тоже не отстает от мамы и уже примеряет ее украшения.
Максим Виторган поделился кадром обеда со своим сыном Платоном и рассказал, как относится к гаджетам.
Стефания Маликова показала новые стильные образы во время летнего отдыха — хорошо в нашей деревне летом.
Рэпер Элджей поделился селфи из магазина обуви, а Алена Хмельницкая похвасталась кадром без фильтров и макияжа.
Лукерья Ильяшенко примеряет яркие образы в красном цвете и хвастается ими на природе.
Фото: Instagram Марии Шумаковой, Оксаны Самойловой, Наты Рудовой, Лукерьи Ильяшенко, Ольги Серябкиной, Элджея, Алены Хмельницкой, Глюкозы, Стефании Маликовой, Максима Виторгана, Нюши, Мирославы Думы
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