20 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Экс-солистка группы «Тату» отпраздновала 33-летие: «Знаете, в этот день хочется сказать Спасибо моим родителям и Господу Богу. Вы дарили и дарите мне всю свою любовь, отдате все силы мне и моим детям, наполняете нас и оберегаете. Я люблю вас очень очень!!! И, конечно, спасибо моим самым лучшим детям на свете @official_volkovavika и @official_samiryasinov, вы выбрали именно меня, Спасибо Боженька за этот дар, быть мамой!!! Я горжусь вами и всегда буду рядом. Я счастлива!!! У меня есть все самое главное и важное в жизни-это моя семья!!! Это бесценно! А еще в моем сердце живет любовь, она самая настоящая!!! Я люблю и любима! Мои Ангелы хранители всегда оберегают меня и помогают идти по правильному пути. Спасибо Господу Богу за каждый прожитый день и Спасибо вам всем, что вы есть у меня!!! Сегодня мне писали люди, друзья, знакомые, поклонники и я вас всех прочитала. Как Клево жить и чувствовать, что вы у меня есть и что для всех я что то особенное. СПАСИБО!!!»
Кристина Орбакайте поделилась семейным видео: «Крутим пируэты и сальто на катке».
Катя Лель — тоже: «Эмилечка с папой резвятся после тренировки».
Наталья Подольская «сделала брови»: «Очень долго решалась, очень долго узнавала и... наконец сделала перманентный макияж бровей в теневой технике!»
Кети Топурия светится от счастья. Анна Седокова поделилась секретом пышных волос: «Ваши верные друзья — рыбий жир (не больше 2 недель и потом перерыв) и Биотин. В этом деле важна регулярность (и ежедневность), обязательно пропейте курс. Есть два важных фактора — заботимся о росте и не убиваем кончики, не забывайте об этом!! Для роста — принимаем витамины и обязательно делаем скрабы и пилинги очищающие кожу головы. Да, да! Раньше мы и не знали о таковых, а сейчас, без них никуда. Ваша подруга — обычная жесткая щетка расческа. Обязательно жесткая!!! Каждый вечер сидим и расчесываем как бабушки волосы, от самого начала, массажируя кожу головы. Заведите себе правило — без массажа спать не ложимся. Он прекрасно улучшает кровообращение и как следствие — улучшение роста. У меня суховаты концы и я никогда, даже просто, не расчесываю волосы без нанесения масла на кончики. Никогда не забывайте о защите !! Всегда наносите перед любой укладкой. Вредно для волос любое воздействие, но без этого никуда в наше время. Защищаемся от плоек. Ещё один совет — попытайтесь максимально отрастить свою челку. Аккуратно ее осветлять и максимально беречь. Чем длиннее волосы у лица, тем длиннее и пышнее кажутся они в целом. Делайте "Счастье для волос" в салоне и купите в ближайшей старинной аптеке "Средство для укрепления волос с перцем и крапивой". Втираем в корни 2 раза в неделю ... И помните, я в начале говорила о рыбьем жире? Из продуктов питания выбирайте — Лосось. Он насыщен полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, которые необходимы для здоровья кожи головы. Нехватка жирных кислот может привести к сухости кожи головы, а волосы будут выглядеть истощенными. Также лосось — отличный источник белка. В нем много витамина В12 и железа, которые также питают и укрепляют волосы».
Равшана Куркова поделилась хорошим настроением:
Любовь Толкалина — нежными фотографиями дочки: «Художник нам изобразил глубокий обморок сирени.... Сирень Кончаловского))))»
Елена Ваенга под капельницей пожаловалась на здоровье: «пошел 11 день... жесть....»
Инна Маликова поделилась постельным фото и страстью к путешествиям: «Обожаю гостиницы, перелеты, аэропорты, поезда, вокзалы). Движение, ведь это и есть жизнь... Ну и гастрольное детство, конечно, явно не прошло даром».
Максим Галкин изобразил гибкость:
Дэвид Бекхэм поздравил сына Круза c 13-летием.
Фото: instagram