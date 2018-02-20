20 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Наталья Подольская «сделала брови»: «Очень долго решалась, очень долго узнавала и... наконец сделала перманентный макияж бровей в теневой технике!»

Кети Топурия светится от счастья. Анна Седокова поделилась секретом пышных волос: «Ваши верные друзья — рыбий жир (не больше 2 недель и потом перерыв) и Биотин. В этом деле важна регулярность (и ежедневность), обязательно пропейте курс. Есть два важных фактора — заботимся о росте и не убиваем кончики, не забывайте об этом!! Для роста — принимаем витамины и обязательно делаем скрабы и пилинги очищающие кожу головы. Да, да! Раньше мы и не знали о таковых, а сейчас, без них никуда. Ваша подруга — обычная жесткая щетка расческа. Обязательно жесткая!!! Каждый вечер сидим и расчесываем как бабушки волосы, от самого начала, массажируя кожу головы. Заведите себе правило — без массажа спать не ложимся. Он прекрасно улучшает кровообращение и как следствие — улучшение роста. У меня суховаты концы и я никогда, даже просто, не расчесываю волосы без нанесения масла на кончики. Никогда не забывайте о защите !! Всегда наносите перед любой укладкой. Вредно для волос любое воздействие, но без этого никуда в наше время. Защищаемся от плоек. Ещё один совет — попытайтесь максимально отрастить свою челку. Аккуратно ее осветлять и максимально беречь. Чем длиннее волосы у лица, тем длиннее и пышнее кажутся они в целом. Делайте "Счастье для волос" в салоне и купите в ближайшей старинной аптеке "Средство для укрепления волос с перцем и крапивой". Втираем в корни 2 раза в неделю ... И помните, я в начале говорила о рыбьем жире? Из продуктов питания выбирайте — Лосось. Он насыщен полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, которые необходимы для здоровья кожи головы. Нехватка жирных кислот может привести к сухости кожи головы, а волосы будут выглядеть истощенными. Также лосось — отличный источник белка. В нем много витамина В12 и железа, которые также питают и укрепляют волосы».

Равшана Куркова поделилась хорошим настроением: