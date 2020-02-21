Инна Маликова рассказала об идеальном утре: «Правильное утро - залог отличного дня! 💕Обожаю заниматься спортом именно утром, заряд энергией гарантирован! На улице потрясающая погода сегодня, прям весна, так что совсем скоро будем выбираться на уличные тренировки. Ждууууу».Валерия поделилась спортивным фото с мужем и другом.Настасья Самбурская показала идеальную гардеробную: «Моя святая-святых, гардеробная! Перестраивать в апреле после рукожопых строителей я планирую в квартире почти всё, кроме неё. Но все равно я довольная».Алла Довлатова опубликовала фото из прошлого: «Почему люди любят рассматривать фотографии из прошлого? Я больше ориентирована на БУДУЩЕЕ! Будущее загадочно и прекрасно! А прошлое... оно замечательно, но оно осталось в моей памяти (да и то, не все), в моих достижениях, которые со мной и в таких вот фотографиях... это 2002 год, Эфирная Студия Русского Радио на Улице Казакова. Была ли я тогда счастлива? Да! Но сейчас я еще более счастлива! Потому, что будущее лучше прошлого!» Юлия Снигирь показала забавное видео: «"Как вы готовились к роли?" 😅». Мирослава Дума показала милое фото со съемок.Эвелина Бледанс с сыном примерили головные уборы пилотов.Дочь навестила Сильвестра Сталлоне на съемках.Анна Хилькевич показала видео из гримерки: «Если накануне ты была "бамбалейла" и не выспалась, а на следующее утро большая съемка, то гилауроновая кислота в глаза поможет». Мария Погребняк экспериментирует с образом: «Челка вы не оценили, может косы?душа требует эксперименты».«Папина дочка» Катя Старшова ждет весну: «🌸Весна близко🌸».«До и после ширак», — показала Кристина Асмус забавный кадр. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!