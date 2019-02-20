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20 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Марины Федункив

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Как звезды провели день – читайте в нашем дайджесте.

Марина Федункив «вышла замуж» за Александра Ревву: «Когда шутка затянулась... Анжелика @angelikarevva, прости».

Даша Мельникова похвасталась обложкой: «Завтра, на всех прилавках страны)!! Купи журнал➡️прочти➡️сдай в переработку)))».

Ольга Куриленко слегка пострадала на съемках: «Я не пошутила когда сказала, что съемки для The Courier жесткие».

Кристина Асмус показала красавицу-сестру: «Это моя родная младшая сестра Карина. Мой самый близкий друг и пример во многом. Карина мастер спорта международного класса по спортивной гимнастке, трехкратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России и международных соревнований, 6 лет состояла в основном составе сборной страны и была моим дублером в фильме "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее". Завершила карьеру в связи со сложнейшей травмой на самом пике. В данный момент она работает тренером».

Светлана Зейналова поздравила сестру Ираду: «День рождения лучший Сестры во вселенной! Если мы напьемся от Радости — мы не виноваты. Давно не виделись».

Анфиса Чехова рассказала об оздоровительных процедурах: «Третий день пребывания в клинике для всех обитателей очень тяжелый. Для всех, кроме моей прекрасной кумы. Носилась сегодня весь день как электровеник. Завлекла меня на занятия по силовой проработке ягодичных мышц. Но сегодня все ходят по клинике вялые, грустные, еле ноги волочат. Я вообще пол дня проспала. Это все из-за того, что идет второй день тюбажа (чистки печени) Желчный и печень начинают работать на повышенных тонах, выбрасывая в организм тонну желчи, от того всем и плохо, и нет настроения. Желчь очень на это влияет. Так что если рядом с вами находится раздраженный ворчун и критикан, посоветуйте ему выгнать избытки желчи из организма. Ну и конечно немаловажно, что сегодня идет третий день строгой очистительной диеты. Мой Ритусик пьет только ТУМ (крупяной отвар), мне положено еще два супа пюре, без соли, специй и сливок. Сегодня был отличный томатный. Завтра нас начнут по тихоньку кормить... хотя мне, если честно, уже не особенно хочется».

Алексей Чадов тоже пропадает в зале: «Каждый раз убеждаюсь, спорт-лучшее лекарство от хандры! До встречи в тренажерном зале, друзья».

Татьяна Навка сделала стойку на руках: «Баланс! Очень важная вещь не только в спорте, но и в обычной жизни!»

Леонид Агутин показал старое фото: «Как мы 20 с лишним лет назад пробовали заглянуть в будущее...))»

Светлана Бондарчук показала близких: «Сырники или блины ..... Срежа выбрал ники».

Шэрон Стоун тоже поделилась уютной фотографией: «We’re in the Pink».

Певица Слава вспомнила детство: «Я не могу!!! Уже в детском саду звездунья была!!!!»

Валерий Меладзе готовится к пенсии, шутят подписчики:

«Жизнь прекрасна!!!! Только не всегда нужно быть слишком серьезным.)))», — напомнил он.

Владимир Кристовский поделился радостью: «С прекрасной Ларисочкой Долиной пели сегодня песню проститься!»

Виктория Бекхэм показала креативный торт для сына:

Happy Birthday Cruz!!! We all love u so much!!! Xxxxx ❤️🧡💛💚💙

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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