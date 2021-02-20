20 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/danya_milokhin/?hl=ru
Максим Галкин поделился с подписчиками забавным фото в водолазном костюме и в короне.
«Специально для тех, кто решил, что в прошлом видео я голый», – подписал он.
Даня Милохин снова провоцирует общественность. После волны критики в адрес его внешнего вида, в том числе от Ксении Бородиной, которая,по ее словам, переживает за дочерей, он опубликовал новые кадры в платье и с журналом с собственной персоной на обложке.
Анастасия Решетова показала забавное видео, как сын Ратмир пародирует ее – малыш ходит на цыпочках, явно изображая маму на каблуках.
Регина Тодоренко показала фотографию с Бали – телеведущая и звезда «Орла и решки» позирует у пальмы.
Алена Шишкова поделилась «сверхспособностью » своей дочери Алисы – девочка виртуозно свернула язык гармошкой.
Юлия Такшина показала эффектный кадр со съёмок фильма, вместе со своими напарниками и собакой.
«Трое в кадре, не считая собаки», подписала она фото.
Наталья Подольская поделилась нежными кадром в мужской рубашке – часть подписчиков расхвалила ее, но некоторые осудили за то, что она выставила в себе голые ноги.
Юлия Савичева показала теплую архивную фотографию – на ней будущая певица запечатлена в детском саду, в очаровательном платье и с бантиками.
Яна Рудковская поделилась домашней фотографией в бархатном костюме со своим младшим сыном Арсением. Лицо малыша родители пока по-прежнему не показывают.
Тимати показал фотографию из самолёта, из которой следует, что он летит домой. «Говорят, дома жарко», – пишет Тимати под публикацией без футболки.
Ксения Собчак показала архивное фото со своим отцом, Анатолием Собчаком , который погиб 21 год назад.
«Я и папа. Сегодня самый тяжёлый день в году. Жаль, что ты не успел так подержать Платона. Он похож на тебя», – написала Ксения.
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Фото и видео: Instagram Дани Милохина, Юлии Такшиной, Алены Шишковой, Регины Тодоренко, Максима Галкина, Анастасии Решетовой, Ксении Собчак, Тимати, Натальи Подольской, Юлии Савичевой, Яны Рудковской
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