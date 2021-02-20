20 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Регина Тодоренко показала фотографию с Бали – телеведущая и звезда «Орла и решки» позирует у пальмы.

Алена Шишкова поделилась «сверхспособностью » своей дочери Алисы – девочка виртуозно свернула язык гармошкой.

Юлия Такшина показала эффектный кадр со съёмок фильма, вместе со своими напарниками и собакой.

«Трое в кадре, не считая собаки», подписала она фото.

Наталья Подольская поделилась нежными кадром в мужской рубашке – часть подписчиков расхвалила ее, но некоторые осудили за то, что она выставила в себе голые ноги.

Юлия Савичева показала теплую архивную фотографию – на ней будущая певица запечатлена в детском саду, в очаровательном платье и с бантиками.

Яна Рудковская поделилась домашней фотографией в бархатном костюме со своим младшим сыном Арсением. Лицо малыша родители пока по-прежнему не показывают.

Тимати показал фотографию из самолёта, из которой следует, что он летит домой. «Говорят, дома жарко», – пишет Тимати под публикацией без футболки.

Ксения Собчак показала архивное фото со своим отцом, Анатолием Собчаком , который погиб 21 год назад.

«Я и папа. Сегодня самый тяжёлый день в году. Жаль, что ты не успел так подержать Платона. Он похож на тебя», – написала Ксения.

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Фото и видео: Instagram Дани Милохина, Юлии Такшиной, Алены Шишковой, Регины Тодоренко, Максима Галкина, Анастасии Решетовой, Ксении Собчак, Тимати, Натальи Подольской, Юлии Савичевой, Яны Рудковской

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