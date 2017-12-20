О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Максим Виторган поделился уютной домашней зарисовкой: «Вчера впервые за несколько недель уезжал из дома, когда уже рассвело. Вот хоть красоту увидел;-)))» Алексей Ягудин поделился милым коротким видеороликом:

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) Дек 20, 2017 at 6:15 PST

Саша Project похвасталась выступлением дочки: «Моя жизнь! Моя принцесса! Моя маленькая копия! Я горжусь твоими достижениями».

Публикация от САША PROJECT (@sasha__project) Дек 20, 2017 at 2:33 PST

Анна Седокова показала уютную фотографию своих детишек: «Лучшее, что я создала. Моя самая большая награда. Моя самая большая любовь. АЛИНА. МОНИКА. ГЕКТОР». Курбан Омаров поделился забавной фотографией дочерии Ксении Бородиной: «Много уроков задали, приходиться допоздна сидеть». Муж Ани Лорак показал фото с новогоднего мероприятия, на котором присутствовала их дочь, мама тоже опубликовала снимок с ней: «Самые сладкие объятия.. Пусть все детки будут согреты любовью». Алена Хмельницкая похвасталась собственноручно сделанным снеговиком: «Снеговик-тыковка! Идея Ксюни, воплощение мое! Неподъемный получился снеговичок, будем нести в школу по частям)))».

Публикация от alxmel (@alxmel) Дек 20, 2017 at 1:58 PST

Певица Слава и ее дочка будут праздновать Новый Год с ежиком: «Королева Офелия», — смеется звезда. Тина Канделаки рассказала о муках на пути к идеальной растяжке: «Нет боли, нет победы».

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Дек 20, 2017 at 12:26 PST