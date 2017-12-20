20 декабря: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Максим Виторган поделился уютной домашней зарисовкой: «Вчера впервые за несколько недель уезжал из дома, когда уже рассвело. Вот хоть красоту увидел;-)))»
Алексей Ягудин поделился милым коротким видеороликом:
Саша Project похвасталась выступлением дочки: «Моя жизнь! Моя принцесса! Моя маленькая копия! Я горжусь твоими достижениями».
Анна Седокова показала уютную фотографию своих детишек: «Лучшее, что я создала. Моя самая большая награда. Моя самая большая любовь. АЛИНА. МОНИКА. ГЕКТОР». Курбан Омаров поделился забавной фотографией дочерии Ксении Бородиной: «Много уроков задали, приходиться допоздна сидеть».
Муж Ани Лорак показал фото с новогоднего мероприятия, на котором присутствовала их дочь, мама тоже опубликовала снимок с ней: «Самые сладкие объятия.. Пусть все детки будут согреты любовью».
Алена Хмельницкая похвасталась собственноручно сделанным снеговиком: «Снеговик-тыковка! Идея Ксюни, воплощение мое! Неподъемный получился снеговичок, будем нести в школу по частям)))».
Певица Слава и ее дочка будут праздновать Новый Год с ежиком: «Королева Офелия», — смеется звезда.
Тина Канделаки рассказала о муках на пути к идеальной растяжке: «Нет боли, нет победы».
Дана Борисова продолжает участвовать в телешоу, а бывший муж разрешил ей забирать дочь из школы.
Певица Зара поделилась радостью: «Друзья, хочется поделиться важным событием, которое имеет для меня и моей деятельности особое значение. Сегодня в Доме Приемов МИД РФ я была награждена за вклад в сотрудничество России и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Большая честь получить диплом из рук одного из главных политиков современной дипломатии - Лаврова Сергея Викторовича. Своей работой стремлюсь показать Россию как открытое, современное, толерантное государство. Ведь я точно знаю, что в нашей стране абсолютно каждый человек имеет равные возможности для образования и творческого развития. Рада, что моя деятельность как «Артиста ЮНЕСКО во имя мира» была оценена на таком высоком уровне. Вместе мы докажем, что у искусства и культуры нет ни возраста, ни национальности, ни границ».
А Наталья Водянова — новогодним настроением.
Фото: instagram