20 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lianashulginaa
До нового года осталось ровно 10 дней! Об этом нам решила напомнить невестка Валерии и Иосифа Пригожина — Лиана Шульгина. Девушка уже вовсю готовит к наступающему празднику свою маленькую дочку Селин, и даже подобрала для нее соответствующий образ — наряд Миссис Санта-Клаус. И судя по счастливому выражению лица малышки, наряд пришелся ей по вкусу.
Пока Селин позирует перед камерой в огненно-красном новогоднем образе, ее дедушка тоже решился на эксперименты со своим стилем, и пришел на мероприятие в домашнем халате. Ну а что еще остается делать, если в такие морозы желание выходить из дома падает быстрее, чем температура за окном?
Всякое желание покидать свое жилище пропало, и у Екатерины Варнавы. Артистка опубликовала селфи прямиком из кровати, подкрепив его риторическим вопросом: «А можно просто дома остаться?»
И если на всех вышеперечисленных заморозки подействовали, как снотворное, то на других звезд в лице экс-коллег по группе Smash!! Влада Топалова и Сергей Лазарева ухудшившаяся погода повлияла достаточно необычно. Певцы опубликовали видеоролик со своей перепалкой, в результате которой оба выпали за дверь на заснеженную улицу. Ситуация очень рассмешила юмориста Тимура Родригеза, о чем он и сообщил в комментариях под постом при помощи соответствующих его настроению эмоджи.
Пока закадычные друзья устраивают дебош на многомиллионную аудиторию, в другом творческом тандеме произошло воссоединение — после неудавшегося концерта, на который Григорий Лепс не смог прийти по причине плохого самочувствия, их встреча с Ларисой Долиной на другом новогоднем мероприятии все-таки состоялась. Важное событие для них обоих певица сохранила на память в виде фотографии в своем Instagram, на котором они вместе с Лепсом запечатлены в компании блогера Вани Дмитриенко.
Копилка необычных встреч пополнилась еще одной — юморист Максим Галкин встретился со звездами сериала «Универ» Араратом Кещяном и Стасом Ярушиным. Что послужило причиной такого неожиданного объединения знаменитостей — неизвестно. Однако поклонники искренне надеются на то, что супруг Пугачевой планирует присоединиться к их сериальному касту.
Пока Ярушин удивляет своих поклонников интересной встречей, его экранная возлюбленная Настасья Самбурская составила ему серьезную конкуренцию по части экстравагантности. Актриса предстала перед своими подписчиками в образе женщины-вамп, показав подборку роскошных фотографий.
Своим нарядом решила похвастаться и Виктория Дайнеко, которая поймала настроение Екатерины Варнавы, и решила также остаться в кровати на весь день. Но разве этот факт может избавить от желания принарядиться? Определенно нет.
Обратная ситуация обстоит у Татьяны Навки. Фигуристка пришла на съемки шоу «Вечерний Ургант» в костюме с пайетками, так похожем на пижаму. Кажется, что девушки на один вечер решили поменяться друг с другом нарядами.
А вот у Елизаветы Арзамасовой в последнее время дел настолько много, что их количество не умещается даже в один пост или сториз, именно поэтому актриса опубликовала целый видео ряд, показывающий ее насыщенный график. То она катается с супругом на коньках, то готовится к выходу на сцене в театре, то играет со своим маленьким сыном — кажется в сутках Елизаветы имеется 25 час.
И пока все остальные без устали делятся рабочими моментами, некоторые наши знаменитости под конец года решили наконец выдохнуть, отправившись подальше от снежной Москвы. И если Маша Распутина переместилась на Красную Поляну, где температура воздуха составляет всего лишь три градуса, то Светлана Бондарчук и Нателла Крапивина и вовсе сбежали туда, где единственный предмет гардероба, в котором можно выйти на улицу — это купальник.
Фото и видео: Instagram