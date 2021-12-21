20 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

До нового года осталось ровно 10 дней! Об этом нам решила напомнить невестка Валерии и Иосифа Пригожина — Лиана Шульгина. Девушка уже вовсю готовит к наступающему празднику свою маленькую дочку Селин, и даже подобрала для нее соответствующий образ — наряд Миссис Санта-Клаус. И судя по счастливому выражению лица малышки, наряд пришелся ей по вкусу.

Пока Селин позирует перед камерой в огненно-красном новогоднем образе, ее дедушка тоже решился на эксперименты со своим стилем, и пришел на мероприятие в домашнем халате. Ну а что еще остается делать, если в такие морозы желание выходить из дома падает быстрее, чем температура за окном?

Всякое желание покидать свое жилище пропало, и у Екатерины Варнавы. Артистка опубликовала селфи прямиком из кровати, подкрепив его риторическим вопросом: «А можно просто дома остаться?»

И если на всех вышеперечисленных заморозки подействовали, как снотворное, то на других звезд в лице экс-коллег по группе Smash!! Влада Топалова и Сергей Лазарева ухудшившаяся погода повлияла достаточно необычно. Певцы опубликовали видеоролик со своей перепалкой, в результате которой оба выпали за дверь на заснеженную улицу. Ситуация очень рассмешила юмориста Тимура Родригеза, о чем он и сообщил в комментариях под постом при помощи соответствующих его настроению эмоджи.