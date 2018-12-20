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20 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ольги Кабо

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Николь Кидман поделилась новогодним настроением. Ольга Бузова последовала ее примеру.

К виртуальному празднику присоединилась и Сетлана Зейналова. Дмитрий Маликов показал момент творчества: « Только что пришло в голову! Надо успеть зафиксировать, вдруг что-то стоящее..!?»

Анна Седокова посетовала на непростую жизнь: «На фото абсолютно счастливая девушка, у которой только что полетели к елочкам все планы на январь. Как я молодец слово заменила на новогоднее. А вот говорят же люди умные, планировать заранее надо, а как тут спланируешь, когда каждый день жизнь тебя удивляет и радует. Вообщем пока ясно одно, что ничего не ясно».

Елена Исинбаева показала фото о «мамских» буднях: «Своим котятам покупаю одежду. Растут детки стремительно. Добрыня Никитич оправдывает своё имя и отчество, растёт богатырём. Евочка растёт принцессой, как и все девочки её возраста я полагаю». Кристина Асмус — о рабочих: «С моими зазнобами».

Ольга Кабо поделилась фотографией с детьми: «Вот ради такой встречи хочется возвращаться в Москву! Наконец, все домааааааа».

Эмин Агаларов показал, как выглядел в 1997 году: «Я так и не понял куда улетели все эти годы?» А Игорь Николаев показал, как выглядела Алла Пугачева много лет назад: «ЯПОНИЯ... судя по цифрам в правом нижнем углу, 87-й год прошлого века... только сейчас, 31 год спустя, разглядел, что глаза-то у меня почему-то закрыты)) видимо, медитирую. Даа, чудесное время!.. »

Ольга Куриленко показала растяжку на занятии с тренером.

Мария Погребняк иронизирует над своим весом: «А вот вам реальность😂🙈 встретились две доски».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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