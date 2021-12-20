20 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Своей смелостью удивила и Кристина Асмус. Любовь актрисы к фотографии подтолкнула ее на экстремальный эксперимент — фото стоя на стуле, который еле держится на двух ножках. В результате фотосессии не пострадала ни одна Кристина Асмус, за кадром у актрисы была страховка — во время падения ее поймали крепкие руки.

Желание удивить поклонников необычным фото появилось не только у звезды сериала «Интерны», ее коллега по актерскому цеху и главная героиня другого немало известного сериала «Воронины» тоже показала, на что она готова ради красивого кадра. Екатерина Волкова для своего снимка стулу предпочла ванну, куда забралась при полном параде — в мини-платье и на каблуках. По той причине, что съемка производилась на ее телефон, общаться актрисе пришлось при помощи шланга для душа.

Дарья Повереннова, точно так же как ее коллеги, решилась на необычный пост, который неординарным показался только для нее. Актриса опубликовала видеоролик, на котором она устроила зажигательные танцы под новую песню Глюкозы. «Я любуюсь людьми, которые клево танцуют, я так не умею. Но когда душа просит — грех себя останавливать!» — поделилась с подписчиками она. Как по нам, получилось шикарно!