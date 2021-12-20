20 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lenatemnikovaofficial
За ночь в столице выпало невероятное количество снега, чего не смогли не оценить наши знаменитости. Ведь кому, как не им, лучше знать, что заснеженный пейзаж — лучший фон для удачных фотографий. В этом нас убедили Елена Темникова и Анна Заворотнюк. Позы девушек на фото так удачно получились одинаковыми, как будто они позировали друг другу. Однако дело оказалось вовсе не в этом, а в том, что вместе с сугробами к нам пришли и резкие заморозки.
Пока певица и блогер мерзнут в холодном Подмосковье, влюбленные Саша Петров и Стася Милославская наслаждаются совместным отпуском в ОАЭ. Спокойный отдых актеров не устроил, именно поэтому они решились на полет на вертолете над Дубаем — очень красиво и смело!
Своей смелостью удивила и Кристина Асмус. Любовь актрисы к фотографии подтолкнула ее на экстремальный эксперимент — фото стоя на стуле, который еле держится на двух ножках. В результате фотосессии не пострадала ни одна Кристина Асмус, за кадром у актрисы была страховка — во время падения ее поймали крепкие руки.
Желание удивить поклонников необычным фото появилось не только у звезды сериала «Интерны», ее коллега по актерскому цеху и главная героиня другого немало известного сериала «Воронины» тоже показала, на что она готова ради красивого кадра. Екатерина Волкова для своего снимка стулу предпочла ванну, куда забралась при полном параде — в мини-платье и на каблуках. По той причине, что съемка производилась на ее телефон, общаться актрисе пришлось при помощи шланга для душа.
Дарья Повереннова, точно так же как ее коллеги, решилась на необычный пост, который неординарным показался только для нее. Актриса опубликовала видеоролик, на котором она устроила зажигательные танцы под новую песню Глюкозы. «Я любуюсь людьми, которые клево танцуют, я так не умею. Но когда душа просит — грех себя останавливать!» — поделилась с подписчиками она. Как по нам, получилось шикарно!
В этот понедельник отдали предпочтение физической активности и другие звезды. Певица МакSим похвасталась стройной фигурой и опубликовала кадры со своей домашней тренировки, а Стас Пьеха предпочел более серьезный спорт и вышел в спарринг в бразильском джиу-джитсу с участником группы «БандЭрос» Романом Паном.
Однако не у всех появилось желание активно встречать начало недели — кто-то все еще держит в голове тот факт, что Новый год и сопутствующие ему чудеса уже не за горами. Так, например, Рита Дакота опубликовала кадр со своей 4-летней дочкой Мией и сообщила о том, что они уже активно думают, где же будут отмечать праздник. А вот экс-участница шоу Comedy Woman Екатерина Скулкина решила помочь своим поклонниками поднять новогоднее настроение. И рассказала забавную историю о том, как ее сын перепутал роль, которую ему предстояло сыграть на детском утреннике и, вместо того чтобы прийти в костюме Иосифа Обручника, посетил мероприятие в образе Иосифа Сталина.
Об интересном событии для своего ребенка рассказала и Лиана Шульгина — невестка Валерии и Иосифа Пригожина завела для своей 11-месячной дочки аккаунт в Instagram, где теперь будет публиковать ее фотографии.
И пока семейство Шульгиных радуется новым подписчикам в аккаунте Селин, певица Юлия Паршута решила осчастливить своих. Она выложила свое селфи и решила устроить в комментариях под ним некий марафон добра — подарить в честь праздника поклонникам билеты на свой концерт.
Необычные перемены произошли и в жизни Натальи Подольской. Артистка сообщила о том, что в ее жизни появилось не характерное ей пристрастие — неожиданная любовь к черному цвету, который раньше она старалась не использовать в своем гардеробе. «Но, видимо, все меняется», — заключила свои рассуждения певица. И меняется к лучшему! Черный цвет Наталье очень даже к лицу.
Фото и видео: Instagram