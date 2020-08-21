20 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Николай Басков опубликовал селфи с Игорем Крутым: «Два краша».

Дима Билан показал свой новый ретро-стиль: «Думаю, какую винтажную рубашку сегодня надеть».

Вера Брежнева поделилась радостью: она совершила свой первый за долге время перелет: «Первый полет за 5 месяцев. Это был самый большой перерыв в полетах за 18 лет. Лёгкое волнение перед взлетом... а дальше только безукоризненная красота небес. И почему-то всегда кажется, что в небе нас лучше слышат».

Кети Топурия с Львом Деньговым отдыхают во Франции.

Оксана Самойлова пожаловалась на бардак в аэрпорту и неприятности дома: «Какой треш вчера был в аэропорту! В итоге мы улетели без 2 человек! Но если вы гражданин рф проблем быть не должно) Процедура на въезд для граждан рф сейчас такая: в самолете заполняешь заявление, потом всем измеряют температуру, на выходе после таможенного контроля заявления забирают сверяя данные с паспортом, и в течении 3 дней нужно сдать тест на covid и прикрепить результаты и заявление в лк на госуслугах. Вот такое завершение прекрасного отдыха)) А утром у меня сломалась плита. Добро пожаловать домой».

Многие знаменитости поддержали семью Алексея Навального.

«Алексей Навальный находится в реанимации. Состояние крайне тяжелое. Несмотря на то, что за последние годы я услышала много резких слов от Алексея Навального, несмотря на то, что его методы политической борьбы мне не всегда близки, сегодня я хочу выразить ему поддержку, и пожелать силы его близким. У меня нет никаких сомнений,что это именно политическая расправа,и читать про "напился самогона в деревне" - просто отвратительно. Алексей мог по-хамски высказаться про оппонента и поругаться с бывшими союзниками, но он никогда не был замечен в пьянстве и о наркотиках вообще даже речи не могло быть. Я до сих пор в ужасе от видео с его голосом в самолете: это просто ужасно... нет никаких слов описать чувства ужаса и беспомощности перед такой подлой расправой. Я желаю Алексею здоровья, и надеюсь он выиграет сейчас главную борьбу-борьбу за свою жизнь», - написала Ксения Собчак.

«Здоровья Алексею. Юле сил. Нет слов», - присоединился Максим Виторган.