20 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Именно в Резекне я впервые пошла по грибы. Места и люди, с которыми связано любое "впервые" запоминаются особенно нежно. Вернуться в это самое "впервые" всегда тянет. Спасибо за лисичковое настроение! Лисички благополучно доставлены в Москву и будут сегодня поджарены с картошечкой», — поделилась Лиза Арзамасова.

«Дачный сезон...... перебрал немного на солнышке с шампанским..... утомился человек! Плюс родители достали. Жизнь трудная нынче у МВ», — шутит Влад Топалов.

«Последние денечки лета. Как оно всегда фантастически быстро пролетает», — пожаловалась Елизавета Боярская.