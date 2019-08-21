20 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Саша Савельева устала от декрета и убежала в студию записывать музыку: «Я просто уверена, что каждой маме необходимо выбираться из дома, хоть на чуть-чуть. Час-два-три обязательно потратить на себя. Прежде всего задав вопрос — "А чего бы мне хотелось больше всего именно сегодня (завтра, послезавтра)". И сделать это без зазрения совести и без внутренней истерики».
Анастасия Волочкова сходила в гости к Алле Довлатовой:
«Именно в Резекне я впервые пошла по грибы. Места и люди, с которыми связано любое "впервые" запоминаются особенно нежно. Вернуться в это самое "впервые" всегда тянет. Спасибо за лисичковое настроение! Лисички благополучно доставлены в Москву и будут сегодня поджарены с картошечкой», — поделилась Лиза Арзамасова.
«Дачный сезон...... перебрал немного на солнышке с шампанским..... утомился человек! Плюс родители достали. Жизнь трудная нынче у МВ», — шутит Влад Топалов.
«Последние денечки лета. Как оно всегда фантастически быстро пролетает», — пожаловалась Елизавета Боярская.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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