20 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Армия российских звезд разделилась на два лагеря: первые — сегодня в Сочи принимают активное участие на «Новой волне», а вторые — пытаются всеми силами насладиться последними днями лета. Пока Олеся Судзиловская и Глюкоза отдыхают у моря, а Анна Хилькевич с мужем празднуют день рождения дочери на свежем воздухе, Наталья Водянова делится замечательной новостью — ее бабушка, которая совсем недавно перенесла операцию, идет на поправку. В выздоровлении модель видит и заслугу своих поклонников, которые желали «бабунечке» здоровья.