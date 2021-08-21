20 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Армия российских звезд разделилась на два лагеря: первые — сегодня в Сочи принимают активное участие на «Новой волне», а вторые — пытаются всеми силами насладиться последними днями лета. Пока Олеся Судзиловская и Глюкоза отдыхают у моря, а Анна Хилькевич с мужем празднуют день рождения дочери на свежем воздухе, Наталья Водянова делится замечательной новостью — ее бабушка, которая совсем недавно перенесла операцию, идет на поправку. В выздоровлении модель видит и заслугу своих поклонников, которые желали «бабунечке» здоровья.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @reginatodorenko
Джиган опубликовал в своем Instagram семейное фото с частного борта самолета. Вместе с супругой и четырьмя детьми, они провели отличный отпуск: «FAMILY FIRST! Самый лучший чил!», — написал артист в своем стиле. Многие поклонники рады, что звездной паре удалось сгладить конфликты прошлого и восстановить гармонию в семье.
После продолжительного европейского путешествия — самое время заняться физической формой. Но Светлана Бондарчук еще не согласна полностью исключить из своего рациона вкусные блюда, но теперь выбирает более полезные наименования в меню. А на десерт — пилатес на свежем воздухе.
Мама двоих сыновей, умеет радоваться жизни, как маленькая девочка — она поделилась видео, где с большим удовольствие плещется в море во время своего отдыха в Египте: «Всем веселой пятницы», — пожелала она подписчикам.
А Ирина Безрукова выбирает «отечественный» отдых: парится в бане, пьет душистый чай и вместе с телом, очищает душу: «Эти фотографии из настоящей русской бани. Мне очень захотелось поделиться с вами кадрами, где я совсем без макияжа», — подписала публикации артистка.
Мария Горбань продолжает искренне удивлять — всего ничего прошло с ее выписки из роддома, как она уже успела не только набить татуировку с младенцем на руках, пройти километры с коляской вдоль побережья, но и прокатиться на роликах. Энергии артистке не занимать!
Чем меньше дней остается до осени, тем насыщеннее дни становятся у звезд. Если следовать этой логике — в ближайшие дни нас ждет масса интересного.
Фото и видео: Instagram
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