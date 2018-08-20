20 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Павел Воля поделился трогательным семейным снимком, а Юлия Ковальчук рассказала о необычной встрече за рубежом.
Вот где бы мы ещё все встретились, как не в малюсеньком городке в нескольких тысячах километров от Столицы😂 А фото называется- «Паша- красавчег» ))) прости дорогой, но зато мы тут все получились 🙏💋💋💋😂😂😂 #нежданчик #каникулы #отпуск #юлияковальчук #алексейчумаков #пашаволя #ляйсанутяшева #романемельянов #юляемельянова
Любовь Успенская показала, как ее дочь занимается йогой.
Стас Костюшкин сегодня отметил день рождения.
Украл это видео , у моего друга @denisklyaver . Сегодня вспоминали первый наш с Дениской концерт , мой микрофон работал , а Денин нет. И тогда Ирина Викторовна ( мама Дениса ) закричала из зала - Стасик, отдай микрофон Денису , тебя и так хорошо слышно !! У нас сейчас разные микрофоны , но яркое прошлое одно на двоих !! Спасибо за все , друг @denisklyaver
Симона Юнусова опубликовала несколько фото внучки Алисы с мамой — моделью Аленой Шишковой, а Алексей Чадов показал подросшего сына Федора.
«Мы в Хорватии! География моих гастролей в этом месяце очень обширна и разнообразна! 14 перелётов за 19 дней💪🏼», — написала Полина Гагарина. Нонна Гришаева побывала на конной прогулке.
Татьяна Навка расслабилась в бане после очередного шоу в рамках гастролей ледовой сказки «Руслан и Людмила».