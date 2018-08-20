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20 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Павла Воли

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Павел Воля поделился трогательным семейным снимком, а Юлия Ковальчук рассказала о необычной встрече за рубежом.

Любовь Успенская показала, как ее дочь занимается йогой.

Стас Костюшкин сегодня отметил день рождения.

Симона Юнусова опубликовала несколько фото внучки Алисы с мамой — моделью Аленой Шишковой, а Алексей Чадов показал подросшего сына Федора.

Родина там, где Мама.🙌❤️

Публикация от simona280 (@simona280)

«Мы в Хорватии! География моих гастролей в этом месяце очень обширна и разнообразна! 14 перелётов за 19 дней💪🏼», — написала Полина Гагарина. Нонна Гришаева побывала на конной прогулке.

Татьяна Навка расслабилась в бане после очередного шоу в рамках гастролей ледовой сказки «Руслан и Людмила».

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