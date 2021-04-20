20 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Павел Прилучный отправился на гастроли в Воронеж и опубликовал селфи с вокзала, Настасья Самбурская тоже отправилась на гастроли и приглашает жителей Оренбурга и Уфы на спектакль «Охота на мужчин».

Курбан Омаров выложил семейное фото из ресторана вместе с детьми – своим сыном и дочками Ксении Бородиной.

Беременная Юлиана Караулова поиронизировала насчет реакции подписчиков на ее полуобнаженные фото и предложила посмотреть на «максимально одетое фото».

Егор Кончаловский поделился нежным летним фото своей дочери Марии от Любови Толкалиной.