20 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @annakhilkevich
Яна Рудковская представила новое фото из рубрики завтраки, на этот раз – экзотический.
Свободная Анастасия Решетова делится новым селфи в стильном образе и излюбленным кожаным жакетом.
Лиана Шульгина поделилась фото с Егором Кридом со дня рождения певицы Валерии.
Анна Хилькевич возвращается в Москву из отпуска и делится фото с дочерью из самолета, а Ольга Бузова заинтриговала поклонников фото с огромным букетом.
Ирина Дубцова показала подписчикам эффектное видеоселфи в шикарном вечернем платье.
Павел Прилучный отправился на гастроли в Воронеж и опубликовал селфи с вокзала, Настасья Самбурская тоже отправилась на гастроли и приглашает жителей Оренбурга и Уфы на спектакль «Охота на мужчин».
Курбан Омаров выложил семейное фото из ресторана вместе с детьми – своим сыном и дочками Ксении Бородиной.
Беременная Юлиана Караулова поиронизировала насчет реакции подписчиков на ее полуобнаженные фото и предложила посмотреть на «максимально одетое фото».
Егор Кончаловский поделился нежным летним фото своей дочери Марии от Любови Толкалиной.
Фото: Instagram Яны Рудковской, Ольги Бузовой, Анастасии Решетовой, Егора Кончаловского, Ирины Дубцовой, Павла Прилучного, Лианы Шульгиной, Анны Хилькевич, Юлианы Карауловой, Настасьи Самбурской
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