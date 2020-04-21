20 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Марина Газманова показала, как проводит карантин с мужем: «Гуляем на балконе, слушаем аудио книгу, играем в Словаманию, пьем чай или кофе во время тридцатиминутного перерыва композитора».
Лена Летучая пожаловалась: «Погода шепчет... Выезжаю из дома только в клинику, лечить ребро и в магазин! Спортом заниматься нельзя, что печально, разбираю гардероб, готовлю».
Вера Брежнева разбирает архивы. «Фото 2017го года. А сейчас оно актуально, как никогда».
Катя Лель агитирует подписчиков вести здоровый образ жизни: «А вы занимаетесь дома спортом, гимнастикой, йогой, дорогие? Будьте здоровы».
Анна Седокова похвасталась талантами своего мужчины: «Многому нас научил карантин, но момент, когда твой парень красит тебе корни, просто бесценен».
Павел Прилучный показал свои «домашние войны»:
Филипп Киркоров похвастался: «Пришли отличные новости из-за океана! Клип "Pоманы" номинирован в "best music video" на The International New York Film Festival. Летим дальше! Выше! Не останавливаемся».
Юлия Пересильд показала забавное видео:
«Карантин — дело тонкое. В ход пошли "семки"... семки, табуреточка, сапожки резиновые... хипуем... хочется петь... и танцевать. И тысячи идей в голове роятся, как бы все осуществить... уже составляю план на неделю, а не на день. Но все равно ничего не успеваю. Ржуууу.... вот вышла подышать , погрызть семечки....... вечером 6 я серия "Зулейха открывает глаза"... ночью буду смотреть 2 й раз "Через Вселенную".... пересмотрела "Отверженных" мюзикл.... пишу сценическую версию по сказкам Родари... иногда грущу, но потом становится жалко на это времени... и грустить перестаю бегу что- то делать. Сегодня поняла , что уже месяц и 4 дня как сижу дома!!!! Небольшой, но срок. А еще минимум столько же.... решила, что надо еще больше всего успеть», — рассказала она.
Фото и видео: Instagram
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