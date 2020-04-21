20 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Марина Газманова показала, как проводит карантин с мужем: «Гуляем на балконе, слушаем аудио книгу, играем в Словаманию, пьем чай или кофе во время тридцатиминутного перерыва композитора».

Лена Летучая пожаловалась: «Погода шепчет... Выезжаю из дома только в клинику, лечить ребро и в магазин! Спортом заниматься нельзя, что печально, разбираю гардероб, готовлю».