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20 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Юсифа Эйвазова
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О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Юсиф Эйвазов примерил новый образ, а Анита Цой показала необычную бьюти-процедуру.

Денис Клявер показал фото со старшим сыном: «На день в Питер и обратно в Москву.Обнять старшего,поцеловать мамочку❤️.После концерта еду в аэропорт,разглядываю фотографию и вижу в Тимке @timklyaver себя.Непередаваемое ощущение🙌Да.Вырос мальчик))».

Дочка Жасмин приняла участие в модном показе.

Мама Тимати опубликовала забавное видео с внучкой Алисой: «Вы нас не ждали? А мы, как настоящие девчонки после трудовой недели, пустились во все тяжкие! Наряды и танцы, танцы и наряды... Пятница же!!! 💃🏿💍💄💅🏾👗🌪🔥😉».

Александр Ревва, Зара и другие звезды поздравили с юбилеем звезду отечественного хоккея Вячеслава Фетисова.

Известный рэпер Баста сегодня также отмечает день рождения, а в своих Instagram его поздравили Паулина Андреева, Ольга Бузова и другие звезды.

С Днём Рождения, дорогой Вася!!🌟 @bastaakanoggano

Публикация от Paulina Andreeva (@_paulina_andreeva_)

Игорь Верник рассказал, как уронил тумбу во время открытия ММКФ: «История о том ,как упала тумба или Кто сказал что на киноцеремониях нет места для живых ярких искренних эмоций!».

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