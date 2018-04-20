20 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Юсиф Эйвазов примерил новый образ, а Анита Цой показала необычную бьюти-процедуру.
Денис Клявер показал фото со старшим сыном: «На день в Питер и обратно в Москву.Обнять старшего,поцеловать мамочку❤️.После концерта еду в аэропорт,разглядываю фотографию и вижу в Тимке @timklyaver себя.Непередаваемое ощущение🙌Да.Вырос мальчик))».
Дочка Жасмин приняла участие в модном показе.
Мама Тимати опубликовала забавное видео с внучкой Алисой: «Вы нас не ждали? А мы, как настоящие девчонки после трудовой недели, пустились во все тяжкие! Наряды и танцы, танцы и наряды... Пятница же!!! 💃🏿💍💄💅🏾👗🌪🔥😉».
Александр Ревва, Зара и другие звезды поздравили с юбилеем звезду отечественного хоккея Вячеслава Фетисова.
Сегодня свой юбилей отмечает легендарный спортсмен - Вячеслав Фетисов. Для миллионов мальчишек по всему миру, в том числе и для моих сыновей, которые также с самого юного возраста занимаются хоккеем, Вячеслав Александрович пример для подражания, пример того, каким должен быть настоящий мужчина! Не могу не поздравить с Юбилеем главную музу виновника торжества - чудеснейшую Ладочку Фетисову. Путь настоящего мужчины невозможно представить без надежного женского тыла! Искренность и поддержка, вот самый главный конёк семьи Фетисовых. Благодарна за многолетнюю дружбу! Ценю! Люблю! Восхищаюсь! Остальное вечером при встрече❤ #Фетисов #Юбилей
Известный рэпер Баста сегодня также отмечает день рождения, а в своих Instagram его поздравили Паулина Андреева, Ольга Бузова и другие звезды.
Игорь Верник рассказал, как уронил тумбу во время открытия ММКФ: «История о том ,как упала тумба или Кто сказал что на киноцеремониях нет места для живых ярких искренних эмоций!».