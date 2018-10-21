20-21 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Иосиф Пригожин и Яна Рудковская высказали свое мнение об эйджизме — дискриминации по возрасту: «Друзья, прочитала пост Йосифа @prigozhin_iosif и хочу также написать свои мысли по этому поводу! Особенно в нашем современном мире соц сетей стало огромное количество судей с закрытыми аккаунтами, в основном женщин, пишущих про мой возраст, в контексте, что я ношу мини , фотографируюсь в купальнике . Я не знаю другой такой страны, где бы женщину в 43 начали хейтеть за её возраст, устанавливать форматы и рамки! Товарищи, вы же уже не в «совке» живёте. Анджелина Джоли со мной одного года, Виктория Бэкхем старше меня на 2 года, Дженифер Лопес старше на 6 лет, Мадонне в этом году 60 лет и что?! Мы все вместе с вами придём и к 45, и к 50, и, дай Бог, к 60, и к 70, а если очень повезёт и к 80) И ещё, дай Бог, нам всем выглядеть, как выше перечисленные мои кумиры, но в борьбе с временем всегда победит время, не только меня, но и всех Вас , молодые и красивые девушки! Лера @valeriya - для меня пример как красивая женщина может выглядеть в 50! Это -большой труд, учитывая сколько у неё выступлений и перелётов в год. Хорошо выглядеть в 20-30 лет -это совсем несложно! После 40 -это большой каждодневный труд , #ктознаеттотпоймет ! Хочется чтобы мы наоборот рушили стереотипы, а не тупо писали о том ,к чему Вы сами же и придёте рано или поздно ! У возраста есть свои плюсы: семья, дети, достижения в работе, жизненный опыт, мудрость, материальные блага - все это пришло ко мне с годами, потому что мои года - это моё богатство, потому что о том что у меня сейчас есть -раньше я об этом могла только мечтать!»
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#Ageism , дискриминация по возрасту -исключительно российская болезнь. Ну как не гордиться и не ставить многим женщинам и девушкам в пример, которые уже в тридцать выглядят, как старушки, мою @valeriya . Как ещё доказать, если не таким образом, что красота женщины не имеет ни возраста, ни границ и во многом зависит от самого человека. Здоровый образ жизни, правильное питание от @nosecretbyvaleriya спорт и любовь, самый сильный двигатель и мотиватор. #валерия @damir_zhukenov @mariachepchugova_mua @creation_13 Топ и шорты - @yaninafashion #valeriya
Ольга Кабо и Дмитрий Губерниев приняли участие в экологическом проекте: «Знаете ли Вы, сколько лет разлагаются в природе, например, полиэтиленовые пакеты, которые обычно выдают нам для продуктов в магазинах? Никогда бы не подумала- 200 лет!!!! Ужас!Проблема мусора на сегодняшний день уже не просто трудность, а глобальная экологическая задача, которая требует немедленного решения... В этой связи я, @guberniev_dmitry и многие мои друзья и коллеги поддержали инициативу @azbukavkusa #азбукавкуса и @elenapegas, приняв участие в проекте "Бери меня с собой", посвященном продвижению многоразовых сумок вместо привычной одноразовой упаковки. Призываем: никаких полиэтиленов, ходим за покупками со стильной тканевой сумкой-шоппером 👜 , или как я- с плетёной корзинкой 😀!».
«Девочек и мальчиков нужно воспитывать по-разному. Очень важно внушить детям понятие о ценности крепкой семьи, где у каждого своя роль. Сейчас из трех семей распадаются две, потому что женщины забывают о главном - о женственности, мягкости, уступчивости, сострадательности», — рассуждает Оксана Федорова под фотографией своих детей. Забавным снимком дочери Софии поделилась и Ани Лорак, а сын Ксении Собчак и Максима Виторгана очаровал пользователей Сети своим «Мама, поцелуй».
«Какое счастье быть мамой! Когда маленькие родные ручки лохматят твои волосы, когда он укладывается на тебя, как на свою собственность, когда вы вместе мастерите или готовите... когда дурачитесь , смеётесь , едете оба на самокатах ( я освоила самокат🤦🏽♀️) . Даже когда слезы и капризы!!!! Все это большая желанная жизнь мамы», — поделилась с подписчиками Наталья Подольская.
Сегодня, 21 октября, свой день рождения отмечает Никита Михалков. В честь праздника дети мэтра поделились семейными фотографиями. «С днем рожденья, отец! С тобой всегда так уютно и тепло. Я тебя знаю больше полувека и ты не перестаешь удивлять!)) люблю тебя безусловной любовью❤️», — написал Степан Михалков.
«И почему рядом с ним чувствуешь себя старше чем он ?! С днём рождения, Пап ! Люблю сильно, страстно, преданно и нежно ! Будь пожалуйста здоров 💕», — поздравила папу Надежда Михалкова.
Екатерина Стриженова вновь провела выходные на рыбалке и похвасталась уловом, а возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась новым цветом волос — 23-летняя модель стала блондинкой.
Дарья Мельникова показала редкое фото с любимым супругом — актером Артуром Смольяниновым.
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Фото: instagram