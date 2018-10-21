20-21 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Иосиф Пригожин и Яна Рудковская высказали свое мнение об эйджизме — дискриминации по возрасту: «Друзья, прочитала пост Йосифа @prigozhin_iosif и хочу также написать свои мысли по этому поводу! Особенно в нашем современном мире соц сетей стало огромное количество судей с закрытыми аккаунтами, в основном женщин, пишущих про мой возраст, в контексте, что я ношу мини , фотографируюсь в купальнике . Я не знаю другой такой страны, где бы женщину в 43 начали хейтеть за её возраст, устанавливать форматы и рамки! Товарищи, вы же уже не в «совке» живёте. Анджелина Джоли со мной одного года, Виктория Бэкхем старше меня на 2 года, Дженифер Лопес старше на 6 лет, Мадонне в этом году 60 лет и что?! Мы все вместе с вами придём и к 45, и к 50, и, дай Бог, к 60, и к 70, а если очень повезёт и к 80) И ещё, дай Бог, нам всем выглядеть, как выше перечисленные мои кумиры, но в борьбе с временем всегда победит время, не только меня, но и всех Вас , молодые и красивые девушки! Лера @valeriya - для меня пример как красивая женщина может выглядеть в 50! Это -большой труд, учитывая сколько у неё выступлений и перелётов в год. Хорошо выглядеть в 20-30 лет -это совсем несложно! После 40 -это большой каждодневный труд , #ктознаеттотпоймет ! Хочется чтобы мы наоборот рушили стереотипы, а не тупо писали о том ,к чему Вы сами же и придёте рано или поздно ! У возраста есть свои плюсы: семья, дети, достижения в работе, жизненный опыт, мудрость, материальные блага - все это пришло ко мне с годами, потому что мои года - это моё богатство, потому что о том что у меня сейчас есть -раньше я об этом могла только мечтать!»