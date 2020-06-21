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20-21 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Елены Валюшкиной

Фото: Instagram/@elena_valushkina

О том, как звезды провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

Сергей Безруков похвастался урожаем.

А его супруга, режиссер Анна Матисон, оттачивает парикмахерское мастерство: «Стёпу тоже подстригли) Аня подстригла))) Теперь мы с сыном стриженные...» (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Перевернутая коронавирусом жизнь возвращается в прежнее русло. Юлия Пересильд и Елена Валюшкина рассказали подписчикам о начале съемок нового фильма. «Первый съёмочный день за такое долгое время!🤍и радостно, и страшно волнительно🤍сегодня бы отмечали, но все равно все немного в напряжении... и волнительно: кругом антисептики, группа в масках, сданные тесты... 🤍Ой! Сегодня не могу как- то радоваться! Хотя рада😂 ибо в первый раз мы с @aburkovskiy снимаемся вместе! Ибо с Кареном Оганесяном у нас много фильмов ,а уже давно не пересекались в работе! А ещё моя обожаемая Женя Кадилова - наш кастинг- директор и ассистент , встречи с ней всегда счастье и поговорить интересно и всегда ты под опекой😂 в общем , дорогие мои, держите за нас кулаки! 🤍 Правда... а сами берегите себя и не забывайте, что лучше пере, чем недо в этой ситуации: руки, маски.. не отказывайтесь от этого...», – написала Юлия.

«Урааааааааа! Тарелочка разбита! С Богом!!!!!!!!Первый после карантина пошёл!!!!!!!!!! Сегодня начали. Я скоро присоединяюсь!!!!!!! Должны были стартовать в марте!!!!!!! Ничего, в пути нагонем!!!!!» – порадовалась Валюшкина.

Дрезденская опера приняла первых посткарантинных зрителей – об этом рапортует из Германии Анна Нетребко: «Полёт проходит нормально 👋🎶🙏🏻 ещё 3 спектакля за 3 дня. 320 человек в зале аплодировали как 3000😍🙏🏻❤️ ». Острый репортаж с оперы «Дон Карлос» вел в Instagram Александр Малинин, посетивший постановку вместе с женой и дочерью.

В перерывах между спектаклями звезда мировой оперной сцены приобщается к высокому искусству и показывает в блоге избранные шедевры.

Постепенно возобновляются футбольные матчи. 20 июня в рамках Тинькофф Российской премьер-лиги на «ВЭБ Арене» в Москве встретились ЦСКА и «Зенит». Московские армейцы проиграли домашний матч сине-бело-голубым со счетом 0:4, чем немало расстроили Евгения Папунаишвили. «И так настроение не очень, а тут ещё и такое. Надеюсь @pfc_cska быстро оправится от поражения, и в следующем туре будет совсем другая игра», – написал хореограф.

Диана Арбенина продолжает публиковать backstage со съемок клипа на песню «Казино». На этот раз лидер группы «Ночные снайперы» показала, как ее дети загружали необходимые вещи в кузов пикапа.

Оксане Самойловой настолько понравилось новое фото с дочками, что она хочет его повторить через 15 лет.

Кристина Асмус побывала в гостях у Ивана Охлобыстина: «И конкурсы интересные 🤪 В гостях у @psykero1477 🦸🏼‍♂️🎺🧦».

Леонид Агутин с отцом приняли участие в съемках YouTube-шоу «Смак Андрея Макаревича»: «All you need is PLOVE! И вчера мы доказывали это вместе с батей в программе СМАК. Спасибо, Андрей Вадимыч, что позвал! Рады были видеть тебя в нашем доме и преломить хлеб!».

Валерия нежно поздравила дочь с днем рождения. Певице  SHENA? исполнилось 27 лет. К поздравлениям присоединился и муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин: «С Днём рождения, доча!».

Ольга Крутая раскрыла секрет здоровой спины и красивой осанки: «Хотите красивую осанку? Делюсь с вами несколькими советами, которые помогают мне уже много лет)

  1. Следите за положением своего тела во время прогулок, на работе и дома. Плечи должны быть расправлены и опущены, грудь смотрит вперед, позвоночник выпрямлен, живот подтянут🧍🏻‍♀️. И старайтесь не смотреть под ноги при ходьбе)

  2. Если вы занимаетесь в зале, качайте пресс 👆🏽Крепкий мышечный каркас еще ни одной осанке не повредил;)

  3. Делайте утром зарядку и старайтесь разминаться в течение дня, особенно, если ваша работа связана с 💻 и сидением за столом.

  4. Не округляйте спину и не сутультесь, когда наклоняетесь. Смотрим пункт 1))

  5. Выбирайте удобную обувь 👟 Поверьте, даже туфли могут и должны (!) быть с удобной колодкой👠

  6. Если чувствуете, что вашей спине нужен отдых, сходите на курс массажа. Несколько сеансов классно снимают напряжение с плеч и шеи, и в некоторых случаях даже избавляют от головных болей😉

И кстати, вы знали, что осанка влияет на красоту лица? Например, если одна лопатка ниже другой, то и на лице есть такая же асимметрия)

Берегите своё здоровье ❤️»

Алексей Ягудин поделился юмористической зарисовкой на тему летнего отдыха в 2020 году. «Какой год, такие и Мальдивы», – комментируют подписчики.

В эти выходные погода в Москве резко испортилась – в отдельных районах столицы выпало до 70% месячной нормы осадков. Получив смс-предупреждение от центрального УГМС об ухудшении погоды, певица Зара похвасталась стильным ярко-синим дождевиком, который скомбинировала с белыми лодочками на шпильках.

А певец Марк Тишман помог Заре выбрать аутфит для торжественного мероприятия.

Катерина Шпица рассказала фолловерам о новом увлечении – актриса собирает черно-белый пазл из 500 деталей.

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Ирина Слуцкая впервые встала на вейкборд и похвасталась результатом в блоге.

Игорь Верник поделился с фолловерами своим настроением.

Эвелина Бледанс показала, как делаются пухлые губы для Крис и Энджи в шоу «Одна за всех». По признанию актрисы, клей было настолько сложно снять, что ей помогли только бараньи ребрышки: «И снова ИУ! Вы хотели посмотреть, как делают губы?! Пожалуйста! #бледанс #ардова #иу #иумоинервы #съемки #рублевка #силиконовые #рублевскиеблондинки #отмечайподругу Вчера чуть не стерла свои #губы до дыр, никак не могла клей удалить😨😱 И только после бараньих рёбрышек клей ушёл😋 Но, нам с Анечкой пришлось съесть не мало🤪».

А как вы провели выходные?

Фото и видео: Instagram

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