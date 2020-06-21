20-21 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram/@elena_valushkina
Сергей Безруков похвастался урожаем.
А его супруга, режиссер Анна Матисон, оттачивает парикмахерское мастерство: «Стёпу тоже подстригли) Аня подстригла))) Теперь мы с сыном стриженные...» (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Перевернутая коронавирусом жизнь возвращается в прежнее русло. Юлия Пересильд и Елена Валюшкина рассказали подписчикам о начале съемок нового фильма. «Первый съёмочный день за такое долгое время!🤍и радостно, и страшно волнительно🤍сегодня бы отмечали, но все равно все немного в напряжении... и волнительно: кругом антисептики, группа в масках, сданные тесты... 🤍Ой! Сегодня не могу как- то радоваться! Хотя рада😂 ибо в первый раз мы с @aburkovskiy снимаемся вместе! Ибо с Кареном Оганесяном у нас много фильмов ,а уже давно не пересекались в работе! А ещё моя обожаемая Женя Кадилова - наш кастинг- директор и ассистент , встречи с ней всегда счастье и поговорить интересно и всегда ты под опекой😂 в общем , дорогие мои, держите за нас кулаки! 🤍 Правда... а сами берегите себя и не забывайте, что лучше пере, чем недо в этой ситуации: руки, маски.. не отказывайтесь от этого...», – написала Юлия.
«Урааааааааа! Тарелочка разбита! С Богом!!!!!!!!Первый после карантина пошёл!!!!!!!!!! Сегодня начали. Я скоро присоединяюсь!!!!!!! Должны были стартовать в марте!!!!!!! Ничего, в пути нагонем!!!!!» – порадовалась Валюшкина.
Дрезденская опера приняла первых посткарантинных зрителей – об этом рапортует из Германии Анна Нетребко: «Полёт проходит нормально 👋🎶🙏🏻 ещё 3 спектакля за 3 дня. 320 человек в зале аплодировали как 3000😍🙏🏻❤️ ». Острый репортаж с оперы «Дон Карлос» вел в Instagram Александр Малинин, посетивший постановку вместе с женой и дочерью.
В перерывах между спектаклями звезда мировой оперной сцены приобщается к высокому искусству и показывает в блоге избранные шедевры.
Постепенно возобновляются футбольные матчи. 20 июня в рамках Тинькофф Российской премьер-лиги на «ВЭБ Арене» в Москве встретились ЦСКА и «Зенит». Московские армейцы проиграли домашний матч сине-бело-голубым со счетом 0:4, чем немало расстроили Евгения Папунаишвили. «И так настроение не очень, а тут ещё и такое. Надеюсь @pfc_cska быстро оправится от поражения, и в следующем туре будет совсем другая игра», – написал хореограф.
Диана Арбенина продолжает публиковать backstage со съемок клипа на песню «Казино». На этот раз лидер группы «Ночные снайперы» показала, как ее дети загружали необходимые вещи в кузов пикапа.
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вот и пригодились мои шпионские съемочки. стояла себе завернутая в штору спальни и снимала втихаря эту сцену. и комментировала сама себе тихонечко. в конце концов ничем не хуже общения с навигатором в пробке 😂 #дианаарбенина #arbenina #ночныеснайперы @thenightsnipers #казино #backstage #видеоклип #мартемки
Оксане Самойловой настолько понравилось новое фото с дочками, что она хочет его повторить через 15 лет.
Кристина Асмус побывала в гостях у Ивана Охлобыстина: «И конкурсы интересные 🤪 В гостях у @psykero1477 🦸🏼♂️🎺🧦».
Леонид Агутин с отцом приняли участие в съемках YouTube-шоу «Смак Андрея Макаревича»: «All you need is PLOVE! И вчера мы доказывали это вместе с батей в программе СМАК. Спасибо, Андрей Вадимыч, что позвал! Рады были видеть тебя в нашем доме и преломить хлеб!».
Валерия нежно поздравила дочь с днем рождения. Певице SHENA? исполнилось 27 лет. К поздравлениям присоединился и муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин: «С Днём рождения, доча!».
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Чудесная моя доченька, с Днем рождения тебя! Как хорошо, что ты у меня есть! Робкая маленькая девочка с голосочком- колокольчиком выросла в мощную, глубокую, самобытную личность, прекрасную артистку, музыканта, которая выбрала очень сложную дорогу в жизни, но ничего не боится - не боится предвзятости общественного мнения, не боится идти против течения, не боится быть самой собой. Горжусь, верю, бесконечно люблю!!!! Будь счастлива каждую минуту твоей жизни!!!! @shena_music ❤️❤️❤️😘😘😘❤️❤️❤️😘😘😘
Ольга Крутая раскрыла секрет здоровой спины и красивой осанки: «Хотите красивую осанку? Делюсь с вами несколькими советами, которые помогают мне уже много лет)
Следите за положением своего тела во время прогулок, на работе и дома. Плечи должны быть расправлены и опущены, грудь смотрит вперед, позвоночник выпрямлен, живот подтянут🧍🏻♀️. И старайтесь не смотреть под ноги при ходьбе)
Если вы занимаетесь в зале, качайте пресс 👆🏽Крепкий мышечный каркас еще ни одной осанке не повредил;)
Делайте утром зарядку и старайтесь разминаться в течение дня, особенно, если ваша работа связана с 💻 и сидением за столом.
Не округляйте спину и не сутультесь, когда наклоняетесь. Смотрим пункт 1))
Выбирайте удобную обувь 👟 Поверьте, даже туфли могут и должны (!) быть с удобной колодкой👠
Если чувствуете, что вашей спине нужен отдых, сходите на курс массажа. Несколько сеансов классно снимают напряжение с плеч и шеи, и в некоторых случаях даже избавляют от головных болей😉
И кстати, вы знали, что осанка влияет на красоту лица? Например, если одна лопатка ниже другой, то и на лице есть такая же асимметрия)
Берегите своё здоровье ❤️»
Алексей Ягудин поделился юмористической зарисовкой на тему летнего отдыха в 2020 году. «Какой год, такие и Мальдивы», – комментируют подписчики.
В эти выходные погода в Москве резко испортилась – в отдельных районах столицы выпало до 70% месячной нормы осадков. Получив смс-предупреждение от центрального УГМС об ухудшении погоды, певица Зара похвасталась стильным ярко-синим дождевиком, который скомбинировала с белыми лодочками на шпильках.
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«ЦЕНТРАЛЬНОЕ УГМС предупреждает, в г.Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра до 20 м/с. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями!» ⠀ Получили такую смску?😎 Какая погода у вас в городе сегодня? Опишите смайликами: ☀️🌈⛈🌨🌦🌤🌪💦💧🌊🌫
А певец Марк Тишман помог Заре выбрать аутфит для торжественного мероприятия.
Катерина Шпица рассказала фолловерам о новом увлечении – актриса собирает черно-белый пазл из 500 деталей.
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Уже несколько дней я каждую свободную минутку собираю чёрно-белый пазл, зависаю до 2 ночи🤪 Скоро, думаю, покажу результат. Сложно и увлекательно! Какую же щенячью радость доставляет найти подходящий фрагмент! А если вдруг случается целая серия пазл-удач, это совершенный восторг 😃 Я с довольной улыбкой постукиваю ногтем по найденному и поставленному на своё место кусочку и победоносно хихикаю, как сказочный тролль. И знаете что? Давайте не забывать радоваться мелочам, собирая пазл своей жизни 😊
Анфиса Чехова мечтает о загаре, а его отсутствие маскирует бьюти-фильтрами.
Ирина Слуцкая впервые встала на вейкборд и похвасталась результатом в блоге.
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СЕЗОН ОТКРЫТ😄 . Это мой первый раз на вейкборде. И меня даже похвалили!😊 Инструктор сказал, что у него до меня только 8 человек с первого раза встали и поехали!😱 . Когда вы в последний раз пробовали что-то новое?👇🏻 . #ИринаСлуцкая #Слуцкая #фигуристка #вейкборд #wakeboarding
Игорь Верник поделился с фолловерами своим настроением.
Эвелина Бледанс показала, как делаются пухлые губы для Крис и Энджи в шоу «Одна за всех». По признанию актрисы, клей было настолько сложно снять, что ей помогли только бараньи ребрышки: «И снова ИУ! Вы хотели посмотреть, как делают губы?! Пожалуйста! #бледанс #ардова #иу #иумоинервы #съемки #рублевка #силиконовые #рублевскиеблондинки #отмечайподругу Вчера чуть не стерла свои #губы до дыр, никак не могла клей удалить😨😱 И только после бараньих рёбрышек клей ушёл😋 Но, нам с Анечкой пришлось съесть не мало🤪».
А как вы провели выходные?
Фото и видео: Instagram
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