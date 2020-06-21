20-21 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Перевернутая коронавирусом жизнь возвращается в прежнее русло. Юлия Пересильд и Елена Валюшкина рассказали подписчикам о начале съемок нового фильма. «Первый съёмочный день за такое долгое время!🤍и радостно, и страшно волнительно🤍сегодня бы отмечали, но все равно все немного в напряжении... и волнительно: кругом антисептики, группа в масках, сданные тесты... 🤍Ой! Сегодня не могу как- то радоваться! Хотя рада😂 ибо в первый раз мы с @aburkovskiy снимаемся вместе! Ибо с Кареном Оганесяном у нас много фильмов ,а уже давно не пересекались в работе! А ещё моя обожаемая Женя Кадилова - наш кастинг- директор и ассистент , встречи с ней всегда счастье и поговорить интересно и всегда ты под опекой😂 в общем , дорогие мои, держите за нас кулаки! 🤍 Правда... а сами берегите себя и не забывайте, что лучше пере, чем недо в этой ситуации: руки, маски.. не отказывайтесь от этого...», – написала Юлия.

«Урааааааааа! Тарелочка разбита! С Богом!!!!!!!!Первый после карантина пошёл!!!!!!!!!! Сегодня начали. Я скоро присоединяюсь!!!!!!! Должны были стартовать в марте!!!!!!! Ничего, в пути нагонем!!!!!» – порадовалась Валюшкина.