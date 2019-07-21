20-21 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Кожевникова стала крестной мамой сына Алесы Качер и Вахтанга Беридзе: «Сегодня замечательный день! День Иконы Казанской Божьей Матери, Хранительницей Земли русской! Вот уже 440 лет ОНА является нашей спасительницей, заступницей, помощницей, утещительницей и предстательницей перед Богом! И именно сегодня, в этот светлый праздник, я стала крестной мамой замечательного мальчика Александра Сына @alesa_kacher @beridzeshow Сандрик мужественно встретил таинство Крещения, и на одного раба Божьего на планете Земля стало больше🙏🏻 Дай Бог здоровья нашему малышу и Божьей благодати!».

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