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20-21 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Марии Кожевниковой

Фото: Instagram Марии Кожевниковой
О том, как звезды провели выходные – читайте в нашем дайджесте.

Мария Кожевникова стала крестной мамой сына Алесы Качер и Вахтанга Беридзе: «Сегодня замечательный день! День Иконы Казанской Божьей Матери, Хранительницей Земли русской! Вот уже 440 лет ОНА является нашей спасительницей, заступницей, помощницей, утещительницей и предстательницей перед Богом! И именно сегодня, в этот светлый праздник, я стала крестной мамой замечательного мальчика Александра Сына @alesa_kacher @beridzeshow Сандрик мужественно встретил таинство Крещения, и на одного раба Божьего на планете Земля стало больше🙏🏻 Дай Бог здоровья нашему малышу и Божьей благодати!».

Леонид Агутин показал фотографии с празднования своего дня рождения.

Елена Летучая похвасталась идеальной фигурой.

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🖤

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)

Светлана Лобода показала упражнение для красивой попы: «Если ты хочешь продержаться в форме долго и быть здоровым: правило номер 1 - не делай больших перерывов, как бы ни было тебе тяжело, просыпайся и иди на тренировку ! Через лень и «не могу»🥳 Удачи»

Дарья Повереннова отправилась в Нижний Новгород на «Горький Fest», откуда показала невероятно красивый закат.

Юлия Пересильд показала, как проводит каникулы с дочками: «Каникулы очень скоро закончатся 🌟а пока надо успеть выучить и спеть любимые песни,🌟натанцеваться 🌟наобниматься🌟поделиться сотней накопленных секретиков🌟🌟🌟насмотреться на Море🌟надышаться друг другом #дети#лето#музыка#вместе#счастье#любовь#аннагерман#поемвместе#семья@ankaperesild ❤️».

Анна Седакова поздравила младшую дочь Монику с днем рождения.

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Вчера был один из трёх самых прекрасных дней в моей жизни! Вчера, 19 июля, родилась моя солнечная принцесса МОНИКА ❤️ Самая чувственная девочка, начинающая свой день исключительно с объятий и слов «Я так тебя люблю». Девочка с огромным сердцем и уже такой необычной судьбой. Мы любим тебя сильно сильно и никакие проблемы не разорвут нашу связь! Я готова преодолевать тысячи километров и спать много ночей сидя в самолёте, только для того, чтобы увидеть твою улыбку ! Я готова много много работать , многого всего добиться , чтобы иметь возможность никогда с тобой не разлучаться! Жизнь иногда подкидывает нам чёрных кошек, но мы их приручим, накормим , согреем и будем счастливо жить все вместе ! С днём рождения наша любимая МОНА ❤️ P.s.если хотите напишите ей пожелания тут , а я ей прочту ☀️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

«Хотел вернуться к теме бодипозитива, но решил уже не умничать!!!!!😂🙈 всем отличных выходных! Помогаю скрытно рекламировать жене колготки и косметику😂😂😂😂😂😂😂 ну и, конечно, всегда пропагандирую только правильное питание, друзья!!!» – иронизирует Влад Топалов.

Надежда Бабкина отдыхает на Кипре, а Екатерина Стриженова сходила за грибами.

Дмитрий Шепелев поделился впечатлениями от Корсики.

Евгений Папунаишвили поделился семейным фото с дочкой и своими родителями, а Мия Соколовская покорила самую большую горку на детской площадке.

«Ну нельзя давать ромашки и свободное время артисткам, они сразу начинают селфиться», – сообщила Ирина Пегова.

Зара поделилась рецептом абрикосового варенья.

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Обещанный пост!!! Тема приготовления варенья неисчерпаема, описана ещё в романе «Анна Каренина»: «..на террасе собралось все женское общество. Они и вообще любили сидеть там после обеда, но нынче там было ещё и дело. Кроме шитья распашонок и вязанья свивальником, которым все были занята, нынче там варилось варенье потёртой для Агафьи Михайловны методе, без добавления воды». Это прекрасное медитативное занятие для всей семьи, с радостью делюсь нашим фирменным, семейным рецептом. Он очень прост в приготовлении. Важное условие - абрикосы должны быть сочные, крупные! Абрикосы помыть, удалить косточки, но не выбрасывать их, - сохранить! Разделяем половинки и каждую их них ещё на две части , засыпаем сахаром. Взять 1/4 часть апельсиновой корки , нарезать соломкой в варенье, добавить 2-3 ст. л. воды и поставить на медленный огонь, как только закипит снять с огня, дать остыть. Тем временем очистить косточки и добавить в уже остывшее варенье и ещё раз на медленном огне довести до кипения, снять с огня. Закатать в стерилизованные банки и укутать . Хранить в холодильнике. Исходите из расчёта на 1 кг абрикосов 200 гр. сахара, впрочем, сахара может быть и больше, на ваше усмотрение. Листаем➡️ Делитесь и вы секретами вашего приготовления. Буду рада узнать💛

Публикация от ZARA (@zara_music)

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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