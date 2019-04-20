20-21 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Мой первый шпагат был в 21 год. Он получился случайно после очень интенсивной тренировки. Он не был идеальным, конечно, я едва коснулась пола. Но меня это очень мотивировало заняться растяжкой. И я посвятила этому 3 года, занимаясь 3 раза в неделю, чтобы достичь такого шпагата, который есть сейчас. Я обожала эти занятия, несмотря на боль, и слезы, и трясущиеся коленки. Теперь мне достаточно 1 тренировки в неделю, просто чтобы поддерживать форму. И я знаю почему мне это легко даётся - потому что мне очень нравится этим заниматься. И я думаю это главное в спорте, движении, самосовершенствовании. Искать то, что твоё. Что делает тебя сильнее и не только физически, но и эмоционально. То, что помогает тебе воспитать в себе лучшее из любви к себе», — написала Матильда Шнурова. А Полина Гагарина показала, как готовит тело к лету: «А вы готовитесь к лету? @veacheslav_daichev 💪🏻 #полинагагарина #гагаринапоехали #спорт».