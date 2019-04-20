20-21 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сегодня, 21 апреля, православные христиане отмечают Вербное воскресенье, поэтому многие отечественные звезды поздравили подписчиком с этим днем.
Ксения Собчак похвасталась успехами сына: «Начали изучать китайский. Психологами доказано-чем раньше ребенок начинает изучать иностранные языки ,тем легче усваивает ,а главное это очень развивает мышление и кругозор. Но все равно невозможно смотреть без слез,как Платон пытается обьясниться по-английски в ответ на странные для него звуки».
Певица Натали, актрисы Анастасия Макеева и Екатерина Волкова поделились фотографиями из Берлина.
Ирина Шейк впервые стала лицом аромата – модель снялась в провокационном рекламном ролике туалетной воды Scandal A Paris от Jean Paul Gaultier.
Денис Клявер показал фото с женой и сыновьями. Яна Чурикова похвасталась уловом. А Алсу продемонстрировала новую стрижку.
«Мой первый шпагат был в 21 год. Он получился случайно после очень интенсивной тренировки. Он не был идеальным, конечно, я едва коснулась пола. Но меня это очень мотивировало заняться растяжкой. И я посвятила этому 3 года, занимаясь 3 раза в неделю, чтобы достичь такого шпагата, который есть сейчас. Я обожала эти занятия, несмотря на боль, и слезы, и трясущиеся коленки. Теперь мне достаточно 1 тренировки в неделю, просто чтобы поддерживать форму. И я знаю почему мне это легко даётся - потому что мне очень нравится этим заниматься. И я думаю это главное в спорте, движении, самосовершенствовании. Искать то, что твоё. Что делает тебя сильнее и не только физически, но и эмоционально. То, что помогает тебе воспитать в себе лучшее из любви к себе», — написала Матильда Шнурова. А Полина Гагарина показала, как готовит тело к лету: «А вы готовитесь к лету? @veacheslav_daichev 💪🏻 #полинагагарина #гагаринапоехали #спорт».
Наталья Фриске показала архивные фотографии семьи в честь своего 33-летия.
Александр Ревва с супругой отмечают годовщину свадьбы, а Влад Соколовский стал крестным папой.
На моих руках мой крестный сынишка Артём! Кстати, это его первая фотография, согласитесь мелкий красавчик😉 Благодарю своих ближайших друзей @dan86ya и @_nastia_ponomareva_ за такое доверие) Даня, вот и настало то самое время, о котором мы так много размышляли и фантазировали) Это прекрасно! Это огромная ответственность перед вами и перед Богом! Сегодня прекрасный день! Всем желаю добра🙏🏼🙌🏼☀️ #крестины #крестиныребенка #артемпономарев #владсоколовский #фото #крестный #крестныйотец #крестныйпапа
Ляйсан Утяшева рассказала об играх с детьми и показала редкое фото с дочкой.
Мария Погребняк открыла сезон катания на роликах.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram