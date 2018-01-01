О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Игорь Николаев поблагодарил Филиппа Киркорова за каникулы: «Это был ооочень долгий перелет (12 часов!) и это будут ооочень короткие каникулы в Майами, зато повидаемся с любимой @julianikolalalaeva и захватим немного моря и солнца) Спасибо за комфортное трансатлантическое путешествие!)».

«Сегодня "Мои ясные дни" здесь! А вы как проводите новогодние праздники? Кто еще на лыжах?», — поделился солнечным настроением патриот Олег Газманов, он находится в Сочи.

Олеся Судзиловская тоже катается на лыжах: «Вообще лучше бы мама никогда никуда не уходила))». Надежда Бабкина наслаждается солнечными днями: «С наступившим Новым Годом! На вернисаже в Ереване». Равшана Куркова рассказала о первой рыбалке: «Первый раз в жизни попробовала порыбачить, в итоге выловила браконьерскую ловушку (мордушку) для ловли раков. Результат рыбалки - пара раков, выпущенных обратно в реку))»

Анастасия Волочкова посетила шоу братьев Запашных со Стасом Костюшкиным и детьми. Юлия Началова тоже проводит время в хорошей компании: «My sister & me». Наташа Королева открыла сезон вечеринок: «Ух, Понеслось наше Крекшинское Новогоднее корпоративное гуливо!!! У любимой соседки».

Анита Цой показала, как выглядела Яна Рудковская много лет назад. Виктория Дайнеко тоже поделилась старой фотографией: «Случайно нашла такое вот редкое фото. Кастинг Фабрики Звезд 5. Тур 3й наверное. Крис, Юля и Я, сентябрь 2004 года».

Мария Кожевникова показала фото с младшим сыном: «в порядке исключения, в связи с праздником». Анна Хилькевич устроила салон красоты дома: «Парикмахерская "у мамы" на выезде)) строго, но быстро». Мирослава Дума показала новогоднее фото с детишками. Наталья Подольская показала, как танцуют ее сын с друзьями и подружками: «А было так: Саша Настя Тёма».