2 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
На второй день осени Настя Каменских и Тина Канделаки порадовали поклонников фотографиями с братьями меньшими. «Эти маленькие щеночкитакие милые», - восхитилась Настя.
Любовь Толкалина рассказала об очень интересном опыте: «Некрасивая картинка из шахты. Вот теперь могу поделиться. Самое сложное, что я когда либо делала в профессии - это записывать аудиокнигу. Здесь все по гамбургскому счету - это фигура речи, конечно, касающаяся подлинной системы ценностей, свободной от сиюминутных обстоятельств и корыстных интересов, Но здесь вы действительно один на один, ты и текст. Читать без подготовки с листа, не зная сюжета, без репетиций, без разметок, по ходу вникая в обстоятельства и ситуации, расставляя паузы, подыскивая интонации, мгновенно придумывать черты и характеры персонажей через их голоса, играть диалоги между ними... между ними всеми..... придумывать и запоминать, что есть кто... а их около 15 персонажей....брутальные мужчины, священники, дауншифтеры, экстравагантные клевреты, бизнес леди, подростки и собаки, менты, работники скорой, деревенские старухи и тётки всех возможных мастей, мужья, целый дипломатический корпус , ученые, нац. граждане с акцентом, все возраста и все эмоции... все это ты и твой голос..... а еще увидеть глазами и выговорить!!!! Но не зря мой мастер Алексей Владимирович Баталов, а учитель по дубляжу Алексей Алексеевич Золотницкий, который в кадре мог озвучивать разными голосами диалог четырех персонажей, один из которых - симпатичная женщина... Я между двумя великими Алексеями сегодня и очень горда собой...когда выйдет на литрес наше творение, и что это, я сообщу».
Мария Голубкина удивила подписчиков:
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Веснушки Нетрудно заметить, говорит Наставник Лю, что женщина из простонародья всегда управляется со своей причёской за несколько минут. Жена хозяина какой-нибудь мелкой торговли - за полчаса. Жена чиновника - за час. А какая-нибудь аристократка может потратить на свою роскошную причёску - несколько часов, хотя... Хотя в её распоряжении всё те же - четырнадцать шпилек! Спрашивается: для роскоши так ли уж важен материал, из которого изготовлены эти шпильки?! Мы можем представить себе следующую картину: крестьянка нашла ларец с драгоценностями, в котором лежит и набор прекрасных шпилек. И что? Она будет теперь тратить на свою причёску - час? Да она скорее продаст эти шпильки! Горожанке-богачке может прийти в голову причуда украсить свою голову самыми дешёвыми деревянными шпильками - и дешёвые деревянные шпильки вознесутся на какое-то время на пик суетной моды. А нефрит как благородный материал может когда-нибудь... совсем выйти из моды. Золото в эпоху смуты также может упасть в цене и вместе с ним упадут в цене и шпильки, из него изготовленные. Не это всё определяет: что такое сама роскошь. Роскошь определяет - время. Время, потраченное на укладку волос. И если это соотношение времени: «несколько минут - полчаса - час - несколько часов» - останется неизменным, то материал не имеет значения. Материал - преходящ... Во все времена неизменна только мера времени. Времени, затрачиваемого на тот или иной ритуал. В этом и состоит различие между нуждой и роскошью.
Нино Нинидзе поделилась нежностью: «Беззаботное 2 сентября 2020. Я уже предчувствую скорый поход в школу.. через два года, мой птенец станет необратимо взрослым. А пока... грею, тискаю и очень берегу».
Эммануил Виторган балует дочку:« Сейчас баньку хорошую днем со огнем не сыщешь, а раньше баня была - самое то, и просто отдохнуть и здоровье восстановить. Времена меняются, теперь везде SPA. Клара Эммануиловна после SPA процедур. С легким паром так сказать».
Серена Уильямс поделилась милотой с корта.
Юлия Ковальчук поделилась рецептом:
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Это вообще законно на ночь глядя мне такое устроить?)😂😂😂 Много раз кидала вам рецепт( подробности в сторис), но я имею особенность всё забывать, в том числе и свои же рецепты, так что ловите: На большую порцию: 5 белков 250 гр сахара( можно добавить пакетик ванильного) Очень аккуратно отделяем белки ( я беру яйца обязательно из холодильника) и начинаем взбивать. Постепенно, где-то по столовой ложке, добавляем сахар до получения эффекта взбитого крема из эклеров😂 Всё! В духовку на 100 градусов на 1,5-2 часа) Сладенькой вам ночи😋 #юлияковальчук #певица #ведущая #мама #жена #искуситель #кухня #вкусно #безе #юлявкуснятина
Алена Водонаева показала школьные фотографии разных лет: «Я не любила школу. Никогда. Ни одного дня за 11 классов».
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Анна Хилькевич похвасталась: «Умотала одна. Совсем одна. На Алтай)) не знаю, что меня там ждет. Я очень хотела посетить этот край.. но не думала, что это случится во первых, так скоро)) а во вторых я представляла, что поеду туда как минимум не одна.. но звезды расположились по своему. В общем, я еду туда помолчать, помедитировать, услышать себя и увидеть красоту, созданную природой. За всю свою сознательную жизнь я была одна и без связи, мне кажется, часа 3 от силы)) и я чувствую как мне сильно сейчас это необходимо. Спасибо, любимому мужу, что остался с нашими малышками))) это круто, что ты у меня такой... смелый))) Привезу вам еще больше своей любви всем».
Фото и видео: Instagram /@kamenskux /@tina_kandelaki/@tolkalinaliuba /@ninosha13 /@emmanuil_vitorgan /@serenawilliams /@alenavodonaeva /@d_moroz /@katyalelofficial /@annakhilkevich /@juliakovalchuk/@golubkina1973
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