2 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алена Водонаева показала школьные фотографии разных лет: «Я не любила школу. Никогда. Ни одного дня за 11 классов».

Дарья Мороз похвасталась ярким образом: «Ну или так».

Катя Лель показала уютное фото: «Романтичным вечером празднуем Др дорогого мужа в красивом месте».

Анна Хилькевич похвасталась: «Умотала одна. Совсем одна. На Алтай)) не знаю, что меня там ждет. Я очень хотела посетить этот край.. но не думала, что это случится во первых, так скоро)) а во вторых я представляла, что поеду туда как минимум не одна.. но звезды расположились по своему. В общем, я еду туда помолчать, помедитировать, услышать себя и увидеть красоту, созданную природой. За всю свою сознательную жизнь я была одна и без связи, мне кажется, часа 3 от силы)) и я чувствую как мне сильно сейчас это необходимо. Спасибо, любимому мужу, что остался с нашими малышками))) это круто, что ты у меня такой... смелый))) Привезу вам еще больше своей любви всем».