2 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @mvitorgan
Кристина Асмус снова продемонстрировала великолепную растяжку – прямо на окне. Спортивное прошлое дает о себе знать.
Инна Маликова не желает расставаться с летом и проводит последние дни на море:
«Ничего не знаю, у меня 31 августа», – написала она.
Илья Прусикин показал фрагмент нового совместного с Томии Кэшем и Оливером Три видео, которое сразу же собрало множество восхищенных комментариев от поклонников.
Ирина Виторган поделилась кадрами, как их семья проводит последние дни в своем доме в Юрмале.
Максим Виторган впечатлил всех своих подписчиц – и выложил фотографии, как он собственноручно печет печенье.
Настя Каменских прощается с летом и напоследок публикует кадры в эффектном летнем образе в белом цвете.
Тимати поделился новыми кадрами с отдыха в Греции. Судя по рукам с розовым маникюром, которые его обнимают, рэпер проводит время в компании прекрасной спутницы.
Анна Седокова опубликовала забавные кадры со своим супругом и сыном Гектором – все вместе они проводят время в бассейне.
Валерия продемонстрировала прекрасное чувство вкуса и осведомленность в современных трендах и представила яркий образ в платье и кроссовках. Лукерья Ильяшенко поделилась селфи с тренировки и призвала поклонников в спортзал.
Фото: Instagram Анны Седоковой, Ирины Виторган, Максима Виторгана, Насти Каменских, Кристины Асмус, Инны Маликовой, Тимати, Валерии, Лукерьи Ильяшенко,
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