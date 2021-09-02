passion.ru

2 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Максим Виторган

Фото: @mvitorgan

Кристина Асмус снова продемонстрировала великолепную растяжку – прямо на окне. Спортивное прошлое дает о себе знать.

Инна Маликова не желает расставаться с летом и проводит последние дни на море:

«Ничего не знаю, у меня 31 августа», – написала она.

Илья Прусикин показал фрагмент нового совместного с Томии Кэшем и Оливером Три видео, которое сразу же собрало множество восхищенных комментариев от поклонников.

Ирина Виторган поделилась кадрами, как их семья проводит последние дни в своем доме в Юрмале.

Максим Виторган впечатлил всех своих подписчиц – и выложил фотографии, как он собственноручно печет печенье.

Настя Каменских прощается с летом и напоследок публикует кадры в эффектном летнем образе в белом цвете.

Тимати поделился новыми кадрами с отдыха в Греции. Судя по рукам с розовым маникюром, которые его обнимают, рэпер проводит время в компании прекрасной спутницы.

Анна Седокова опубликовала забавные кадры со своим супругом и сыном Гектором – все вместе они проводят время в бассейне.

Валерия продемонстрировала прекрасное чувство вкуса и осведомленность в современных трендах и представила яркий образ в платье и кроссовках. Лукерья Ильяшенко поделилась селфи с тренировки и призвала поклонников в спортзал.

Фото: Instagram Анны Седоковой, Ирины Виторган, Максима Виторгана, Насти Каменских, Кристины Асмус, Инны Маликовой, Тимати, Валерии, Лукерьи Ильяшенко,

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!