2 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Седокова опубликовала забавные кадры со своим супругом и сыном Гектором – все вместе они проводят время в бассейне.

Валерия продемонстрировала прекрасное чувство вкуса и осведомленность в современных трендах и представила яркий образ в платье и кроссовках. Лукерья Ильяшенко поделилась селфи с тренировки и призвала поклонников в спортзал.