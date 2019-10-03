2 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Настя Каменских радуется осени в объятиях Потапа.

Сергей Безруков — наслаждается погодой в Германии: «Латте... и в путь, гастроли продолжаются».

«Завтракаем в Риме и готовимся к нашему шоу», — поделилась Яна Рудковская фотографией с сыном.

«Вот уже и октябрь... а это летнее, как видно по одежде и летом в Москве было не жарко... #дайтесолнце #этонемоясобака #средаэтомаленькаяпятница», — написала Юлия Высоцкая.

«Никогда не понимала, как люди могут жить с окнами, выходящими на Новый Арбат, например. Мне нужна тишина, как воздух. Но это сложно в наше время», — поделилась Юлия Снигирь.

Алексей Ягудин показал, как в его семье отмечают день рождения: «Утро принцессы должно начинаться так. А как утро начнешь, так и день будет проходить, да и вся жизнь #праздник #деньрождения #принцесса #4года».

«Счaстье — этo простo быть pядом. Сегодня у нас хорошая дата, 25 лет нашего венчания с Вадимом, жизнь летит так стремительно, как глоток свежей воды. Мы не устали друг от друга, читать интересную, любимую книгу можно много раз с наслаждением, как и пить испытывая жажду, чистую воду», — поделилась нежностью Вика Цыганова.

Ольга Кабо гордится дочерью: «Встретились с Танюшей, обсуждаем предстоящую премьеру ее балета. "ЛОЛИТА. ВПЛОТЬ ДО СМЕРТИ И ПОСЛЕ", который состоится на сцене "Губернского театра" 23 октября».