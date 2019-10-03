2 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Настя Каменских радуется осени в объятиях Потапа.
Сергей Безруков — наслаждается погодой в Германии: «Латте... и в путь, гастроли продолжаются».
«Завтракаем в Риме и готовимся к нашему шоу», — поделилась Яна Рудковская фотографией с сыном.
«Вот уже и октябрь... а это летнее, как видно по одежде и летом в Москве было не жарко... #дайтесолнце #этонемоясобака #средаэтомаленькаяпятница», — написала Юлия Высоцкая.
«Никогда не понимала, как люди могут жить с окнами, выходящими на Новый Арбат, например. Мне нужна тишина, как воздух. Но это сложно в наше время», — поделилась Юлия Снигирь.
Алексей Ягудин показал, как в его семье отмечают день рождения: «Утро принцессы должно начинаться так. А как утро начнешь, так и день будет проходить, да и вся жизнь #праздник #деньрождения #принцесса #4года».
«Счaстье — этo простo быть pядом. Сегодня у нас хорошая дата, 25 лет нашего венчания с Вадимом, жизнь летит так стремительно, как глоток свежей воды. Мы не устали друг от друга, читать интересную, любимую книгу можно много раз с наслаждением, как и пить испытывая жажду, чистую воду», — поделилась нежностью Вика Цыганова.
Ольга Кабо гордится дочерью: «Встретились с Танюшей, обсуждаем предстоящую премьеру ее балета. "ЛОЛИТА. ВПЛОТЬ ДО СМЕРТИ И ПОСЛЕ", который состоится на сцене "Губернского театра" 23 октября».
Лера Кудрявцева гордится собой и командой: «Как-то так».
Анжелика Варум поделилась рецептом котлеток:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подглядела рецепт мясных оладий, будучи в гостях у своих друзей в Австрии. Им готовит чудесный повар, родом из Украины. Рецепт восхитительно прост: 500гр. куриного фарша или фарша из индейки, пара яиц, небольшого размера репчатый лук (1шт.) нарезанный мелкими кубиками, тертый чеснок по вкусу, один маленький кабачок (грамм 200) тёртый на мелкой тёрке, столовая ложка муки, соль, перец. Можно еще добавить зелень: укроп, петрушку, кинзу (но это на любителя). Фарш, со всеми вышеперечисленными ингредиентами, тщательно перемешать и добавить немного воды. Я добавляю на глазок, чтобы консистенция была не слишком жидкой (примерно треть стакана). На разогретую сковороду наливаю подсолнечное масло (знаю, что не самое полезное дело, но альтернативы пока не изобрела) и столовой ложкой выкладываю на неё оладьи. Как только они прихватились с обеих сторон, перекладываю их в кастрюлю - имитацию водяной бани, и довожу до готовности (минут 25-30). Мой Генеральный такой вариант белкового лакомства очень уважает и даже позволяет себе парочку на завтрак:) Нюха в трапезе не участвует, презирает чеснок! Нужно будет окропить её святой водой, может там дело нечисто...))) PS А еще друзья из Одессы передали нам баночку потрясающих солёных огурцов! Они, пожалуй, могут составить конкуренцию огурцам Лолиты Милявской. Лола засаливает их, как моя бабуля когда-то! Поверьте на слово, это лучшие солёные огурцы, которые мне когда-либо доводилось пробовать! Я умудрилась за две недели «приговорить» трёхлитровую банку😱 Спасибо, Лолик!❤️ И спасибо нашим одесским друзьям, не разочаровали! Всем приятного аппетита и хорошего дня! #варум#рецепты
Ева Польна и Елена Захарова поделились пикантными фотографиями из путешествий.
Андрей Григорьев-Апполонов встретился с Дмитрием Дюжевым.
Светлана Устинова сделала селфи с Анной Чиповской: «Моя девочка снимется в осеней кампании @maisonbohemique».
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!