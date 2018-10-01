2 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Актриса Дарья Повереннова встретила советского гипсового юношу: «Вот кто нашелся за кулисами театра им. Волкова в Ярославле!) Этим "пионерским поцелуем" отмечу возврат моих 40000 подписчиков, которые были вероломно украдены полгода назад! Долго же я вас возвращала! Спасибо, что читаете меня, комментируете мои посты! Всем удачи». Дочка Ренаты Литвиновой продемонстрировала необычный аксессуар.

Певица Жасмин сфотографировалась с детьми — взрослым сыном и маленькой дочкой: «Как в сказке: мал-мала-меньше». Екатерина Климова показала фото со всеми своими детьми: «Смотрим #московскаяборзая2». Наталья Сенчукова тоже поделилась групповым фото: «На съемках программы "Секрет на миллион" с семьей».

«Мы сняли промо для "Героя по вызову" — сериал, где я играю следователя СК Елизавету Леонову. Эфир запланирован на следующий год. Ждеееем!», — анонсировала Кристина Асмус.

А Анна Хилькевич огорчила поклонников: «Ну, вот и все. Конец)) Невозможно описать все мои чувства и мысли тут, в одном посте... но это были одни из самых лучших лет в моей жизни! Я благодарна каждому, кто был причастен к этому проекту!!! Каждому! Создателям, участникам, партнерам, зрителям... за эти 7 лет так много всего произошло.... "Универ" перевернул мою жизнь с ног на голову.. мне было 25 лет, когда я прошла пробы на роль Марии Беловой и...понеслось... Спасибо всем кто смотрел, кто сопереживал, ждал новых серий, писал новые серии, монтировал и утверждал ... это был огромный жизненный этап, который... закончился... но всему рано или поздно приходит конец. Мы выросли. Жизнь идёт дальше! Но хэштег #универчиклюбименький я навсегда сохраню в своём сердце. Ps: и кстати, на имя Маша я тоже уже откликаюсь»