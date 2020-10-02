2 октября: лучшие фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/leratv/?hl=ru
Ольга Орлова поделилась видео, на котором Макс Фадеев катается на электросамокате. Орлова пишет, что побывала в гостях у Макса, и решила снять веселое видео о том, как он катается. К сожалению, закончилось все совсем не весело – позже продюсер упал с самоката и был госпитализирован с многочисленными травмами.
Гарик Харламов сравнил себя с Волком из мультика «Ну, погоди» – снялся рядом со скульптурой. Поклонники заявили, что юморист и сам похож на этого персонажа.
«Ну, Гарик, Погоди», – шутят в комментариях. Некоторые из поклонников отмечают, что Гарик похудел, и заявляют, что для эффективного похудения, очевидно, нужно развестись.
Элджей облетает московские пробки на вертолете. Рэпер направляется на «Решку» в Майами, к своей жене Насте Ивлеевой, и говорит, что не хочет стоять в пробках.
В комментариях ведут обсуждение, что такой транспорт в Москве действительно, пожалуй, самый удобный, но слишком уж дорогой.
Лера Кудрявцева рассказала о победе в первом суде с Андреем Разиным, который распространяет о ней порочащие сообщения в своем Instagram, и заявила, что будет бороться дальше.
Ранее Андрей Разин заявлял, что этот аккаунт ему не принадлежит. Слушание дела прошло в Савеловском ЗАГСе Москвы.
Алена Шишкова делится в Stories эффектными фотографиями с прогулки по Москве в мягком пастельном осеннем комплекте.
Позже она показала яркое селфи в роскошном ярко-голубом платье.
Мария Шумакова тоже решила ловить последние теплые деньки и отправиться на пробежку. Она выложила фотографию в спортивном костюме, где она позирует на Патриарших прудах.
В подписи к фото она рассказала, что очень любит Москву, которая «одновременно и большая, и маленькая».
Фото и видео: Instagram Леры Кудрявцевой, Элджея, Гарика Харламова, Алены Шишковой, Марии Шумаковой
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