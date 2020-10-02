2 октября: лучшие фото и видео из Instagram звезд

Гарик Харламов сравнил себя с Волком из мультика «Ну, погоди» – снялся рядом со скульптурой. Поклонники заявили, что юморист и сам похож на этого персонажа.

«Ну, Гарик, Погоди», – шутят в комментариях. Некоторые из поклонников отмечают, что Гарик похудел, и заявляют, что для эффективного похудения, очевидно, нужно развестись.