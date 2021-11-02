2 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @mila_sivatskaya
Юлия Меньшова поделилась впечатлениями от занятия по йоге и выложила атмосферные кадры на берегу моря.
Эмин Агаларов показал уютное фото со своей дочерью.
Мила Сивацкая выложила забавное фото со своим котом – судя по всему, питомец не слишком доволен необходимостью фотографироваться.
Анна Семенович проводит время на берегу моря и публикует фото без макияжа, однако в ярком купальнике.
Милла Йовович показала атмосферную фото с прошедшего Хеллоуина – ее дочь примерила образ зомби-мясника.
Максим Галкин показал в сториз, как его дети весело играют в прятки в замке. Сам актер тайком снял процесс на видео.
Анастасия Волочкова поделилась новыми кадрами с отдыха в Турции – балерина позирует на фоне панорамы Алании.
Стеша Маликова рассказала, что сбылась еще одна мечта – отправиться в Лондон, и поделилась фото с прогулки по городу.
Наталья Водянова выложила стильное селфи в компании своей дочери, Невы Портман, которая оказалась настоящей копией мамы.
Екатерина Волкова провела время со своей дочерью и съездила с ней погладить кроликов – несмотря на ужасную аллергию.
Юлианна Караулова поделилась «уставшим» селфи – судя по всему, сочетать работу и материнство не так просто.
«Все выкладывают туман, а я свои очи затуманенные», – комментирует певица.
Фото: Instagram Екатерины Волковой, Миллы Йовович, Юлии Меньшовой, Эмина Агаларова, Анны Семенович, Милы Сивацкой, Максима Галкина, Натальи Водяновой, Юлианны Карауловой,. Стеши Маликовой