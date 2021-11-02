passion.ru
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2 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мила Сивацкая

Фото: @mila_sivatskaya

Юлия Меньшова поделилась впечатлениями от занятия по йоге и выложила атмосферные кадры на берегу моря.

Эмин Агаларов показал уютное фото со своей дочерью.

Мила Сивацкая выложила забавное фото со своим котом – судя по всему, питомец не слишком доволен необходимостью фотографироваться.

Анна Семенович проводит время на берегу моря и публикует фото без макияжа, однако в ярком купальнике.

Милла Йовович показала атмосферную фото с прошедшего Хеллоуина – ее дочь примерила образ зомби-мясника.

Максим Галкин показал в сториз, как его дети весело играют в прятки в замке. Сам актер тайком снял процесс на видео.

Анастасия Волочкова поделилась новыми кадрами с отдыха в Турции – балерина позирует на фоне панорамы Алании.

Стеша Маликова рассказала, что сбылась еще одна мечта – отправиться в Лондон, и поделилась фото с прогулки по городу.

Наталья Водянова выложила стильное селфи в компании своей дочери, Невы Портман, которая оказалась настоящей копией мамы.

Екатерина Волкова провела время со своей дочерью и съездила с ней погладить кроликов – несмотря на ужасную аллергию.

Юлианна Караулова поделилась «уставшим» селфи – судя по всему, сочетать работу и материнство не так просто.

«Все выкладывают туман, а я свои очи затуманенные», – комментирует певица.

Фото: Instagram Екатерины Волковой, Миллы Йовович, Юлии Меньшовой, Эмина Агаларова, Анны Семенович, Милы Сивацкой, Максима Галкина, Натальи Водяновой, Юлианны Карауловой,. Стеши Маликовой