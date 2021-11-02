2 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анастасия Волочкова поделилась новыми кадрами с отдыха в Турции – балерина позирует на фоне панорамы Алании.

Стеша Маликова рассказала, что сбылась еще одна мечта – отправиться в Лондон, и поделилась фото с прогулки по городу.

Наталья Водянова выложила стильное селфи в компании своей дочери, Невы Портман, которая оказалась настоящей копией мамы.