2 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Водянова показала позитивное фото с бабушкой. «Смотрите, кто успел до карантина к нам добраться. Это к грибам», — пошутила она в социальной сети.

Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев отметили день рождения сына. «Гордею 8 лет! Ура! Накупались в аквапарке (отпросились в школе), осталось желание загадать и съесть такую красоту-вкусноту. Это штурмовой чувак, разбудил меня с утра, я сначала не поняла, где я и кто я. Сын любитель, вы сами поняли каких фильмов, а я ни один из них целиком не смотрела. Как вам воины?! Спасибо, за поздравления!», — поделилась эмоциями многодетная мать.

Молодая жена Дмитрия Диброва Полина тоже рассказала о празднике в семье — дне рождения бабушки, и показала фото с семейной вечеринки.

Нонна Гришаева приехала на море и наслаждается общением с ним.