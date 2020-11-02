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2 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин с дочками

Фото: www.instagram.com/tatianatotmyanina/

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Известная фигуристка Татьяна Тотьмянина отметила 39-й день рождения в кругу близких. Спортсменка призналась, что любит праздник: «С днем рождения меня», — написала она в Instagram и показала видео с именинным тортом.

Юлия Ковальчук в вечернем платье устроила фотосессию на автозаправке и рассказала о своих планах на будущее и том, как помогает себе не выгорать в ежедневной рутине.

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Если бы у нас была возможность вот так всегда красиво заправлять машину, готовить утром завтраки, встречать вечером мужа и отводить детей в садик- это была бы НЕРЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ) Давайте честно, в реальности, когда ты вся в заботах, мыслях и поту, даже если и возникает желание привести себя в порядок, на это не хватает времени. И не нужно ходить к психологу,чтобы понять, что ты потихоньку теряешь себя и нуждаешься в перезагрузке) По моему опыту, самое главное в какой-то момент поймать своё отражение в зеркале, особенно если оно вас очень уж не устраивает, и прям конкретно поставить себе определенную приятную только для себя цель на определенный промежуток времени ! И обязательно выполнить! Во чтобы то ни стало) Давайте вместе!! Я вот задумала до дня рождения обязательно впервые встать на сёрф-доску. ( это до 12 ноября) И в доказательство - покажу мои первые корявые попытки! А вы пишите здесь свои желания и точные сроки- потом буду с вас спрашивать)! Готовы? #юлияковальчук #певица #ведущая #девушка #женщина #мечта #красота #любовь #вместе

Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)

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