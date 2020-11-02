2 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/tatianatotmyanina/
Известная фигуристка Татьяна Тотьмянина отметила 39-й день рождения в кругу близких. Спортсменка призналась, что любит праздник: «С днем рождения меня», — написала она в Instagram и показала видео с именинным тортом.
Юлия Ковальчук в вечернем платье устроила фотосессию на автозаправке и рассказала о своих планах на будущее и том, как помогает себе не выгорать в ежедневной рутине.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Если бы у нас была возможность вот так всегда красиво заправлять машину, готовить утром завтраки, встречать вечером мужа и отводить детей в садик- это была бы НЕРЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ) Давайте честно, в реальности, когда ты вся в заботах, мыслях и поту, даже если и возникает желание привести себя в порядок, на это не хватает времени. И не нужно ходить к психологу,чтобы понять, что ты потихоньку теряешь себя и нуждаешься в перезагрузке) По моему опыту, самое главное в какой-то момент поймать своё отражение в зеркале, особенно если оно вас очень уж не устраивает, и прям конкретно поставить себе определенную приятную только для себя цель на определенный промежуток времени ! И обязательно выполнить! Во чтобы то ни стало) Давайте вместе!! Я вот задумала до дня рождения обязательно впервые встать на сёрф-доску. ( это до 12 ноября) И в доказательство - покажу мои первые корявые попытки! А вы пишите здесь свои желания и точные сроки- потом буду с вас спрашивать)! Готовы? #юлияковальчук #певица #ведущая #девушка #женщина #мечта #красота #любовь #вместе
Наталья Водянова показала позитивное фото с бабушкой. «Смотрите, кто успел до карантина к нам добраться. Это к грибам», — пошутила она в социальной сети.
Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев отметили день рождения сына. «Гордею 8 лет! Ура! Накупались в аквапарке (отпросились в школе), осталось желание загадать и съесть такую красоту-вкусноту. Это штурмовой чувак, разбудил меня с утра, я сначала не поняла, где я и кто я. Сын любитель, вы сами поняли каких фильмов, а я ни один из них целиком не смотрела. Как вам воины?! Спасибо, за поздравления!», — поделилась эмоциями многодетная мать.
Молодая жена Дмитрия Диброва Полина тоже рассказала о празднике в семье — дне рождения бабушки, и показала фото с семейной вечеринки.
Нонна Гришаева приехала на море и наслаждается общением с ним.
Алена Хмельницкая отправилась с младшей дочерью Ксенией в Санкт-Петербург, а Ляйсан Утяшева наслаждается колоритным Стамбулом.
Филипп Киркоров отдыхает с сыном и дочерью в Дубае в компании семьи Стаса Михайлова. Туда же на короткие гастроли улетели Леонид Агутин, Александр Ревва и группа «Иванушки International».
Историк моды Александр Васильев поделился радостью от общения с животными.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Общение с животными доставляет мне огромную радость - будь то собака, кошка или, например, козочка. Чем больше животных, тем лучше! Такого количество коз, сколько содержится на ферме «Коза Ностра», я не видел даже в Марокко! На этой ферме мы со студентками моей выездной школы провели целый день, дыша свежим воздухом, дегустируя сыры. мороженое из козьего молока, и лаская козочек. Эти милейшие создания всегда рады гостям! ⠀ #александрвасильев #историкмоды #модныйприговор #первыйканал #alexandrevassiliev #fashionhistorian #fashionverdict
И без малого бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин отправился с новой избранницей Марией Гончар в Новокузнецк. Фото счастливой пары появилось в Instagram Марии.
Фото и видео: Instagram Марии Гончар, Александра Васильева, Филиппа Киркорова, Ляйсан Утяшевой, Алены Хмельницкой, Нонны Гришаевой, Полины Дибровой, Глафиры Тархановой, Натальи Водяновой, Юлии Ковальчук, Татьяны Тотьмяниной
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!