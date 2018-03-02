2 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Алена Свиридова показала фото с Макаревичем: «И чегой-то вы, Андрей Вадимыч, такой довольный?) Вот они мужские фантазии) А для меня - моя первая Нырялка в Южной Африке) Мы в гостях у русского доктора Олега. А чёрная пантера - его, доктора, girlfriend».

Рита Дакота поделилась вдохновляющим кадром с Бали: «Кто хуже всех катается, тот успел и сфотографироваться. Хотя, на самом деле, только на фото это красиво, а в жизни за 5 мин до этого кадра меня 4 раза подряд свелл замесил о дно головой и в "стиральной машинке" кувырком, вся голова и *опа в песке и пол-литра воды в носу. Серфинг это красиво».

Альбина Джанабаева показала свое утро: «Прогулка в весеннем лесу, что может быть лучше? Тишина, морозец и только снег хрустит под ногами, заряжает», — написала она.

Екатерина Андреева занимается йогой на Мальдивских островах.

Анастасия Волочкова показала содержимое своего холодильника: «Открываю холодильник, и там все мои любимые зеленые вкусности».

Софи Кальчева присоединилась к флешмобу Gucci.

Фото: instagram